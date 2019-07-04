Boeing выплатит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах самолетов 737 MAX

Крупнейший производитель авиационной техники американская корпорация Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах Lion Air и Ethiopian Airlines. Оба разбившихся самолета были модели 737 MAX. Всего жертвами двух трагедий стали 346 человек.

Для передачи выделенных денег компания планирует взаимодействовать с местными органами власти и некоммерческими организациями. «Мы знаем, что каждый, кто заходит на борт наших самолетов, доверяет нам. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы в течение ближайших месяцев вновь завоевать доверие и лояльность наших клиентов»,— говорится в пресс-релизе компании.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air (рейс JT-610), выполнявший внутренний индонезийский рейс, потерпел крушение под Джакартой. Все 189 человек, находившихся на борту судна, погибли. Это была первая катастрофа в истории самолета Boeing 737 серии MAX 8 и крупнейшая (по количеству погибших) катастрофа Boeing 737.

Крушение Boeing 737 MAX в Индонезии Читать далее

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines (рейс ET302), летевший из Эфиопии в Кению, разбился под Аддис-Абебой. Погибли все находившиеся на борту 157 человек.

Крушение Boeing 737 MAX в Африке Читать далее

После второго за полгода крушения самолета одной модели, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены во всех странах мира до выяснения причин катастроф. Запрет на полеты, введенный по всему миру, стоил компании $1 млрд: чистая прибыль корпорации упала в первом квартале 2019 года на 13%. Кроме того, более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания пошла на беспрецедентный шаг — она скрыла от них недостатки в системе самолета 737 MAX.

О слушаниях в Сенате США в связи с ситуацией вокруг самолета читайте в материале “Ъ” «Авиационный регулятор ответил перед Сенатом за Boeing 737 MAX 8».