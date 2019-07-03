Из совета директоров «Рольфа» вывели фигурантов уголовного дела

По итогам общего собрания акционеров автодилера «Рольф» из совета директоров был выведен основатель компании Сергей Петров и директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации. Оба являются фигурантами уголовного дела о выводе 4 млрд руб. за границу.

Господин Петров сообщил «Интерфаксу», что покинул состав совета по собственному желанию. «Я сам попросил об отставке из совета директоров»,— сказал он.

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27 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении господина Петрова (находится за границей). В офисах «Рольфа» прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. 28 июня под домашний арест заключили Анатолия Кайро.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «По делу “Рольфа” ответил следователь Скирденко».