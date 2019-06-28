Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро по делу о валютных махинациях на 4 млрд руб. Срок домашнего ареста установлен до 25 августа.

Ранее следствие попросило отправить господина Кайро под домашний арест, потому что он часто выезжает за пределы РФ и может скрыться. Защита предложила отпустить топ-менеджера под залог 20 млн руб.

Анатолий Кайро стал первым задержанным по делу о выводе средств из компании «Рольф». Всего в деле четверо подозреваемых. Господин Кайро вину не признал.

Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, основателя и владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Все это рок-н-рольф».