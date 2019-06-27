Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело

В отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) на 4 млрд руб., сообщает Следственный комитет России (СКР). Господин Петров находится за границей и не планирует возвращаться в Россию.

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«СКР в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний ''Рольф'' Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Дело связано с выводом средств за рубеж по подложным документам.

«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб. «Рольф» в 1991 году создал Сергей Петров. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам, а в 2007–2016 годах был депутатом Госдумы от «Справедливой России». В 2018 году вернулся на пост председателя совета директоров компании.

По версии следствия, в 2014 году компания «Рольф» приобрела у кипрской компании «Панабел Лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании «Рольф Эстейт» за 4 млрд руб. Как считает следствие, договор купли-продажи был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной. «Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили 4 млрд руб. со счета компании "Рольф" на счет кипрской компании "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение»,— сообщает СКР .

В ведомстве пояснили, что обыски в офисах «Рольфа» и допросы сотрудников связаны именно с этим делом.

Сотрудники СКР и ФСБ пришли в офисы компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге утром 27 июня. Источник “Ъ” в СКР сообщил, что среди подозрений, которые проверяются следствием,— невозврат средств из-за границы. Сергей Петров не исключил, что происходящее может быть связано с его «политической позицией» или с рейдерским захватом. Сейчас господин Петров находится за границей, он сообщил «Ведомостям», что не планирует возвращаться в Россию.

Подробности — в публикации “Ъ” «СКР приехал в "Рольф"».