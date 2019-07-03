Шойгу поручил восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар, сообщили в Министерстве обороны. Жертвами трагедии в Баренцевом море стали 14 моряков-подводников. Сегодня, 3 июля, Сергей Шойгу провел в Североморске совещание с комиссией, расследующей причины пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Трагедия в Баренцевом море. Факты и версии Читать далее

«Находясь непосредственно на объекте, Сергей Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата»,— говорится в сообщении Минобороны (цитата по ТАСС).

1 июля произошла авария на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, которая в тот момент находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Военные квалифицировали ЧП как стремительно развивающийся объемный пожар на борту АГС. Пожар был потушен самими подводниками. Среди погибших моряков-подводников были семь капитанов первого ранга и два Героя России. Расследование трагедии поручено главнокомандующему военно-морского флота России Николаю Евменову. Следственный комитет России начал доследственную проверку.

Подробнее об обстоятельствах трагедии читайте в материале “Ъ” «Гидронавты погибли в объемном пожаре».