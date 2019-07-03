Сергей Шойгу прибыл в Североморск

Министр обороны Сергей Шойгу приехал в Североморск на совещание с комиссией, которая расследует пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море. «По поручению президента России министр обороны Сергей Шойгу в среду прибыл в Североморск, где лично заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова»,— говорится в сообщении Минобороны (цитата по «РИА Новости»).

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Накануне министр обороны доложил Владимиру Путину, что 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ погибли 14 российских моряков. Господин Путин выразил соболезнования близким погибших и потребовал провести тщательное расследование причин пожара.

По данным из открытых источников, девять капитанов 1-го ранга из в/ч в Петергофе были удостоены звания Героя России за исследование Арктики и Антарктики. Двое из них погибли при пожаре на глубоководном аппарате. По данным Telegram-канала Baza, это капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Долонский и Николай Филин и сын командира воинской части Денис Опарин. Пожару на глубоководном аппарате мог предшествовать взрыв газа.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие моряки были закреплены за военной частью в Петербурге. Как сообщил РБК, в войсковой части 45707 в Петергофе проводится проверка. По словам источника издания, в ней участвуют сотрудники военной разведки и военные следователи.