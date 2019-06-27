Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»

В офисы автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ. На входе в центральный офис компании на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб. «Рольф» в 1991 году создал Сергей Петров. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам, а в 2007–2016 годах был депутатом Госдумы от «Справедливой России».
Корреспонденту “Ъ” удалось поговорить с двумя работниками центрального офиса «Рольфа», которых «отпустили покурить». Один из них сказал, что с обысками к ним приехали около 10:00. Собеседник затруднился сказать, где именно проходят обыски. «Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить»,— рассказал он.
Дилерский центр, расположенный в том же здании, продолжает работать. Его директор узнала об обысках в центральном офисе от корреспондента “Ъ”. По ее словам, клиенты приходят не в центральный офис, а в дилерский центр и он для них открыт.
Позднее информацию о том, что в «Рольф» пришли сотрудники правоохранительных органов, подтвердили в компании. «В нескольких дилерских центрах "Рольфа" пришел СКР. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании. Дилерские центры работают в штатном режиме. Что есть на текущий момент»,— сообщил “Ъ” руководитель PR-направления «Рольфа» Павел Носов.
По его словам, сотрудники СКР препятствуют операционной деятельности компании. «Блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне»,— заявил он. По словам господина Носова, «Рольф» сотрудничает со следствием и предоставляет «все необходимые документы СКР согласно запросам». По первичной информации, дело, по которому пришли следователи, не относится к операционной деятельности компании.
Официально в СКР пока воздерживаются от комментариев об обысках. Представители ведомства даже отказываются уточнить, по какой статье возбуждено уголовное дело или это доследственные проверочные мероприятия.
По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По предварительным данным, речь идет о том, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж.
В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили участие сотрудников управления в оперативных мероприятиях, добавив, что их инициатором является центральный аппарат СКР.
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