Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»

В офисы автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ. На входе в центральный офис компании на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.

«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб. «Рольф» в 1991 году создал Сергей Петров. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам, а в 2007–2016 годах был депутатом Госдумы от «Справедливой России».

Корреспонденту “Ъ” удалось поговорить с двумя работниками центрального офиса «Рольфа», которых «отпустили покурить». Один из них сказал, что с обысками к ним приехали около 10:00. Собеседник затруднился сказать, где именно проходят обыски. «Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить»,— рассказал он.

Дилерский центр, расположенный в том же здании, продолжает работать. Его директор узнала об обысках в центральном офисе от корреспондента “Ъ”. По ее словам, клиенты приходят не в центральный офис, а в дилерский центр и он для них открыт.

Позднее информацию о том, что в «Рольф» пришли сотрудники правоохранительных органов, подтвердили в компании. «В нескольких дилерских центрах "Рольфа" пришел СКР. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании. Дилерские центры работают в штатном режиме. Что есть на текущий момент»,— сообщил “Ъ” руководитель PR-направления «Рольфа» Павел Носов.

По его словам, сотрудники СКР препятствуют операционной деятельности компании. «Блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне»,— заявил он. По словам господина Носова, «Рольф» сотрудничает со следствием и предоставляет «все необходимые документы СКР согласно запросам». По первичной информации, дело, по которому пришли следователи, не относится к операционной деятельности компании.

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Официально в СКР пока воздерживаются от комментариев об обысках. Представители ведомства даже отказываются уточнить, по какой статье возбуждено уголовное дело или это доследственные проверочные мероприятия.

Источник “Ъ” в СКР при этом сообщил, что среди подозрений, которые проверяются следствием,— невозврат средств из-за границы.

По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По предварительным данным, речь идет о том, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж.

В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили участие сотрудников управления в оперативных мероприятиях, добавив, что их инициатором является центральный аппарат СКР.

Роман Дорофеев, Дмитрий Спиридонов