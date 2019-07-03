«Люди очень сильно испугались»

Случайными свидетелями ЧП с атомным подводным аппаратом в акватории Баренцева моря стали местные рыбаки. С ними удалось связаться журналистам информационного агентства «СеверПост». Оно опубликовало короткое интервью с рыбаками, причем анонимно. Как пояснили “Ъ FM”, на промысел они выходят нелегально, поэтому вынуждены скрывать свои имена. Кроме того, после этого инцидента очевидцы отключили телефоны и перестали общаться с кем бы то ни было. Местные жители напуганы, рассказала автор материала в «СеверПосте» Александра Козлова.

— Люди поотключали телефоны после того, что случилось, перепугавшись, они ни с кем больше разговаривать не будут. Просто территория достаточно небольшая, и все о многих вещах знают. Вот этот проект секретный, но все знают, что в Оленьей Губе стоят такие субмарины. И когда стало известно, в каком квадрате это произошло, было понятно, что жители как минимум трех населенных пунктов могли стать очевидцами событий — Кильдин, Ура-Губа и Полярный. Оленья Губа — это ЗАТО «Александровск», закрытая территория. Полярный — тоже закрытая, Гаджиево — гарнизон.

Очевидцы рассказали, как вышли на промысел в акваторию Баренцева моря, собирались ловить рыбу около острова Кильдин. Когда они направлялись к острову, они увидели достаточно близко всплывающую подлодку. Люди местные, они и до этого подлодки и военные корабли видели, но здесь было понятно сразу, что происходит какой-то форс-мажор: подлодка поднялась достаточно высоко и практически сразу на палубе стали суетиться люди. И рыбаки отошли в небольшую бухту. Но потом подошел военный корабль, буксиры, и люди, с которыми мы разговаривали, очень сильно испугались. Испугались настолько, что поудаляли все снимки с телефонов.

Как нам сказали, поднялась лодка, подошли военный корабль и буксиры в районе Ура-Губы. Они видели, как стали выгружать тела. Их напугали даже не столько военные корабли и подлодка, сколько именно вот эта картина. Они не видели ни дыма, ни какого-то ЧП, просто сам факт: лодка поднялась из воды, то есть это нештатная ситуация, много народу, лодка очень быстро уходила потом в сопровождении буксиров и корабля.

Вокруг этой акватории очень много закрытых поселков, гарнизонов, очень много военнослужащих. Но, в принципе, все происходящее могли наблюдать жители нескольких населенных пунктов, находящихся на побережье.

Траур в городе пока не объявили. Люди ждут, что он будет объявлен. В социальных сетях очень много вопросов, в том числе и к представителям власти.

У людей есть опасения по поводу уровня радиации, да. Мы же понимаем, что это атомный подводный флот, поэтому распространялась официальная информация, что радиационная обстановка в норме — это тоже обсуждают в соцсетях.

Беседовала Светлана Белова