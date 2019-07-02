Путин отменил участие в форуме «Реки России» для встречи с Шойгу

Президент России Владимир Путин решил отказаться от участия в туристическом форуме «Реки России», который пройдет сегодня, 2 июля, в Тверской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это произошло после гибели 14 российских моряков на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ.

«Путин в ближайшее время намерен провести встречу с министром обороны Шойгу»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связана ли отмена посещения форума с трагедией. При этом господин Песков напрямую не назвал тему встречи президента с министром обороны Сергеем Шойгу.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что 1 июля 14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате Военно-морского флота (ВМФ) России. По данным Минобороны, они отравились продуктами горения. Сейчас аппарат, на котором произошел пожар, находится на базе Североморск. Расследование проводит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. СКР начал доследственную проверку.

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На каком именно аппарате произошел пожар, Минобороны не сообщило. По данным РБК, речь идет о подлодке АС-12, известной как «Лошарик».