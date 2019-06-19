Детские пособия сделают менее обидными

Правительство намерено заменить выплачиваемое с 1994 года «всеобщее» пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет адресной выплатой с учетом нуждаемости семьи. Размер пособия при этом вырастет с ни разу не индексировавшихся 50 руб. в месяц до размера прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания семьи (в среднем по России это около 10 тыс. руб.). Источник финансирования новой меры пока не объявлен — речь идет о минимум 50 млрд руб. Расходы государство готово взять на себя, освободив от этой обязанности работодателей.

Правительство планирует резко повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, но выплачивать их адресно. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил во вторник, 18 июня, в ходе совещания по реформированию системы компенсационных выплат по уходу за ребенком.

«Речь идет о пособии в 50 руб.— эту выплату ввели в 1994 году как временную, с тех пор эта сумма ни разу не индексировалась,— пояснил премьер.— Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду».

В то же время, по его словам, свыше половины многодетных семей сейчас находятся за чертой бедности, а доходы 75% семей с детьми составляют меньше двух прожиточных минимумов. «Нужно обеспечивать им поддержку, причем не по принципу, которым, к сожалению, зачастую раньше руководствовались,— всем понемногу, зато поровну, а в адекватном объеме и, конечно, с учетом реальной нуждаемости»,— сказал Дмитрий Медведев. Правительство предлагает довести размер этих выплат до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.

Поясним, что сейчас работающим женщинам компенсационные выплаты на ребенка в возрасте от полутора до трех лет из собственных средств выплачивает работодатель, безработным же платит государство. Такие выплаты получают 1,8 млн человек. В пресс-службе Белого дома “Ъ” пояснили, что размер выплаты в среднем по регионам (прожиточный минимум в субъектах РФ неодинаков) составит около 10 тыс. руб. месяц. Там также отметили, что идея правительства предполагает отказ от выплаты таких пособий работодателями.

По словам Дмитрия Медведева, механизм таких выплат еще нужно определить и окончательно обсудить с регионами. По данным “Ъ”, ранее в ходе межведомственного обсуждения этого вопроса Минтруд предлагал потратить на повышение выплат средства профицита бюджета Фонда социального страхования. Эту сумму (около 190 млрд руб.) было предложено тратить по 55 млрд руб. ежегодно до 2022 года, после чего сформировать источник средств для выплат в федеральном бюджете. Сейчас, впрочем, отмечает источник “Ъ” в правительстве, Минтруд и Минфин пришли к единой позиции о необходимости выделения этих средств из доходов федерального бюджета уже с 2020 года.

Сейчас сумма возможных расходов государства на эти цели не называется. В 2015 году глава Минтруда Максим Топилин оценивал установление такого пособия (для граждан с доходами ниже прожиточного минимума) в 50 млрд руб. в год — однако тогда, по его словам, введение этой меры «с учетом бюджетных ограничений было проблематично». Сейчас же, на фоне профицита как федерального, так и 70 из 85 региональных бюджетов, правительство готово вернуться к этому вопросу.

Скорее всего, размер дополнительных расходов бюджета окажется выше, чем Минтруд рассчитал в 2015 году. В первую очередь — из-за более высокой планки нуждаемости. По словам источника “Ъ” в правительстве, у Минфина были собственные предложения по реформированию этого пособия — ведомство хотело заменить его увеличением до трех лет срока выплаты введенного правительством в 2018 году пособия на детей до полутора лет (для семей с доходом менее двух прожиточных минимумов, сейчас — 10 тыс. руб.). Можно предположить, что ориентир в полтора-два прожиточных минимума будет предложен ведомством и при определении критериев выплаты увеличиваемого сейчас пособия.

Анастасия Мануйлова, Евгения Крючкова