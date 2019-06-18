Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком семьям с низким доходом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком до прожиточного уровня для семей, чей доход ниже определенного уровня. «Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 руб., которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет»,— уточнил господин Медведев на совещании по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что эта выплата была введена в 1994 году как временная мера, и с тех пор сумму ни разу не индексировали. «Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно»,— сказал глава правительства.

Дмитрий Медведев добавил, что уровень дохода, при котором будет повышаться пособие, «требует отдельного расчета» по трудоспособному населению. Премьер-министр также отметил, что механизм выплат надо хорошо проработать, чтобы не создавать дополнительных проблем регионам.

Напомним, с 1 июля в России увеличится пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы с 5,5 тыс. до 10 тыс. руб. Об этом президент России Владимир Путин заявлял в ходе послания к Федеральному собранию.

Какие еще инициативы озвучил господин Путин — в материале “Ъ”.