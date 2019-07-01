Медведев уверен, что инструменты контроля помогут избавить «Единую Россию» от хамства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что существующие инструменты контроля «Единой России» должны избавить партию от чванства и хамства. В статье для газеты «Известия» господин Медведев отметил, что в «Единой России» немало трудолюбивых и внимательных профессиональных политиков.

«Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам»,— отметил премьер.

Говоря о контроле, Дмитрий Медведев напомнил о существовании внутрипартийного и внешнего контроля. Первый позволяет еще на стадии выдвижения кандидатов отсеять тех, кто не «потянет ту огромную работу, которую должен вести депутат, не будет достаточно внимателен к людям». Внешний контроль осуществляют журналисты, гражданские активисты и блогеры.