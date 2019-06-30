В Канске из-за паводка введен режим ЧС

В городе Канске Красноярского края из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). «Паводковая ситуация остается сложной. На территории города действует режим ЧС»,— написал в Instagram глава города Андрей Береснев. «Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию»,— сообщил он. По данным главы города, вода в реке Кан в черте города поднялась до 439 см.

Ранее из-за сильного паводка был введен режим ЧС в Иркутской области. Он затронул 20 населенных пунктов в трех районах, больше всего пострадал Тулунский район. По предварительным данным, погибли пять человек, двое числятся пропавшими без вести.

О ситуации в Иркутской области — в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».