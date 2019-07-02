Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 14 человек

В результате наводнения в Иркутской области погибло уже 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, в том числе ребенок, сообщил представитель МЧС. Он уточнил, что 13 жертв опознаны.
«Обнаружено погибшими 14 человек, четверо из них погибли в Нижнеудинском, девять — в Тулунском и один — в Тайшетском районах. Из них, по результатам судебно-медицинской экспертизы, шесть человек погибло вследствие утопления, один — по причине переохлаждения»,— заявили в МЧС (цитата по ТАСС).
Паводок начался 25 июня. Уже пострадало 83 населенных пункта, под водой или частично затопленными остается больше 50 городов, поселков и деревень.
Подробности — в публикации “Ъ” «Последствия вышли из берегов».
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