Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 14 человек

В результате наводнения в Иркутской области погибло уже 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, в том числе ребенок, сообщил представитель МЧС. Он уточнил, что 13 жертв опознаны.

«Обнаружено погибшими 14 человек, четверо из них погибли в Нижнеудинском, девять — в Тулунском и один — в Тайшетском районах. Из них, по результатам судебно-медицинской экспертизы, шесть человек погибло вследствие утопления, один — по причине переохлаждения»,— заявили в МЧС (цитата по ТАСС).

Паводок начался 25 июня. Уже пострадало 83 населенных пункта, под водой или частично затопленными остается больше 50 городов, поселков и деревень.

Подробности — в публикации “Ъ” «Последствия вышли из берегов».