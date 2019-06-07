Леонид Кучма вызвал Донбасс на себя

Мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского и назначенного им на пост представителя страны на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы — это «начало капитуляции» Украины и предательство ее национальных интересов. Так итоги состоявшегося в среду в Минске заседания контактной группы прокомментировали депутаты ряда фракций Верховной рады. Высказанные Леонидом Кучмой предложения включают запрет на открытие украинскими военными ответного огня, а также снятие с Донбасса экономической блокады. Впрочем, на практике реализовать эти идеи будет непросто. Генпрокурор Юрий Луценко уже предупредил: торговля с предприятиями на неподконтрольных Киеву территориях подпадает под статью о финансировании терроризма.

Едва вернувшись на пост представителя Украины в минской контактной группе, Леонид Кучма громко заявил о себе. Напомним, экс-президент страны в 2014–2018 годах участвовал в переговорах по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, и именно его подпись стояла под минскими соглашениями — планом деэскалации конфликта. Осенью 2018 года господин Кучма покинул пост переговорщика от Украины. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов тогда говорил, что причиной отставки стал преклонный возраст бывшего президента — ему в то время уже исполнилось 80 лет. Однако люди, работавшие с экс-президентом в то время, уверяют, что реальная причина была иной. «Он перестал чувствовать себя нужным: чего-то добивался на этих страшно нервных переговорах с представителями так называемых республик (ДНР и ЛНР.— “Ъ”), давил авторитетом на россиян, знакомых с ним еще со времен его президентства, но результата не было,— рассказал “Ъ” на условиях анонимности участник нескольких раундов минских встреч.— Да, в Минске подписывались новые бумаги и заключались какие-то соглашения. Но дальше дело не шло: администрация президента блокировала все, о чем Кучме удавалось договориться».

Со сменой власти на Украине, как отметил собеседник “Ъ”, у господина Кучмы вновь появился шанс проявить себя.

Первую встречу в Минске он провел уже через двое суток после возвращения в должность. Отчет Леонида Кучмы о состоявшихся в среду переговорах, опубликованный на сайте администрации президента, непривычно эмоционален для официального документа. «Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор»,— сообщил экс-президент, добавив: нынешний глава государства Владимир Зеленский «действительно хочет» установления мира в Донбассе.

В свою очередь, Борис Грызлов по итогам заседания рассказал: «Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня». Предлагается отдельно упомянуть в новом документе запрет на обстрелы школ, детских садов и других гражданских объектов.

При этом в Киеве особое внимание обратили на другой аспект — высказанное в адрес украинской армии Леонидом Кучмой предложение «не стрелять в ответ» на огонь со стороны противника. Эта фраза вызвала бурю критики. «Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке»,— написал в четверг на своей странице в Facebook глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Его сообщение, часто с оскорбительными комментариями в адрес «предателя Кучмы», всего за два часа перепостило больше 3 тыс. пользователей.

И это не единственная инициатива экс-президента, вызвавшая бурную негативную реакцию. Критике подверглось и предложение снять экономическую блокаду с отдельных районов Луганской и Донецкой областей, не контролируемых сейчас центральной властью. Транспортное сообщение с ДНР и ЛНР было прервано только весной 2017 года, то есть через три года после начала боевых действий. Такое решение Совет национальной безопасности и обороны принял после трехмесячной блокады ветеранами боевых действий дорог, ведущих на территорию ЛНР и ДНР. Ветераны утверждали, что выручкой от торговли с Украиной оплачивается война против нее же. Официальный Киев долгое время пропускал это мимо ушей, однако ветеранам удалось заблокировать весь или почти весь легальный товарооборот между воюющими друг с другом территориями, остановив тем самым работу предприятий в ЛНР и ДНР. В первую очередь это ударило по заводам, принадлежащим богатейшему человеку Украины Ринату Ахметову. Вслед за крушением логистических связей в самопровозглашенных республиках объявили об экспроприации собственности украинских бизнесменов и передаче ее в управление «народной власти». И только после этого блокада была закреплена украинской стороной законодательно.

Теперь же, как сообщил представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, Киев через Леонида Кучму предложил возобновить транспортное сообщение и экономическое сотрудничество с неподконтрольными районами. Ранее Борис Грызлов проинформировал, что экономической подгруппе уже «дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса». По его словам, обсуждая этот вопрос, представители ДНР и ЛНР предложили конкретные инициативы.

В самих самопровозглашенных республиках восприняли заявления Леонида Кучмы со сдержанным оптимизмом.

Так, представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего в эфире телеканала «Россия 1» заявил: «Определенный оптимизм все-таки есть. В нескольких направлениях есть серьезные, скажем так, ожидания». По его словам, чувствуется «намерение Украины возвратиться в контекст минских соглашений, выполнять обязательства, которые были ею на себя приняты».

Однако, учитывая сопротивление со стороны представителей законодательной и исполнительной ветвей власти Украины, воплотить в жизнь свои идеи Владимиру Зеленскому и его команде будет непросто. В четверг в их адрес с разных сторон сыпалась критика. «Озвученные Кучмой пункты "дорожной карты" Зеленского на минских переговорах являются ничем иным, как началом капитуляции Украины. Безопасность и суверенитет Украины не могут быть предметом торговли»,— написала в Facebook глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам (фракция «Самопомощь») Анна Гопко. «Прекращение сопротивления и торговля (с Донбассом.— “Ъ”) в этих условиях — прямая измена Украине»,— написал в Twitter депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко также в Twitter отметил: «Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, возобновить. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает. Выглядит это все позорно и беспомощно».

При этом о конкретных последствиях снятия блокады в четверг рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко: он предупредил, что торговля с предприятиями на неподконтрольных Киеву территориях будет подпадать под ст. 258–5 уголовного кодекса страны — о финансировании терроризма.

Матвей Шиманов, Киев; Павел Тарасенко