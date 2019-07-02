Пять лет за часы и ружье

Лефортовский райсуд Москвы вынес первый приговор чиновнику, арестованному в рамках так называемой декриминализации Дагестана. Пять лет, ровно вполовину меньше, чем для него запрашивало гособвинение, получил за взяточничество экс-руководитель дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Курбан Кубасаев. При этом следует отметить, что предполагаемый взяткодатель — бывший директор ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев, скрывшийся от следствия, утверждал, что денег и ценностей господину Кубасаеву не передавал.

Судья Лефортовского райсуда Сергей Рябцев признал Курбана Кубасаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК — получение взяток в особо крупном размере. По версии ГСУ Следственного комитета России (СКР), которую признал суд, господин Кубасаев в 2013–2015 годах получил в качестве взяток наличные деньги, швейцарские часы Hublot и итальянское охотничье ружье Fabarm Axis. За вознаграждение, полагают в СКР, чиновник обещал не препятствовать проведению ГКУ аукционов на право заключения госконтрактов. Оружие и часы были изъяты у обвиняемого в ходе обысков. Гособвинение запрашивало для чиновника десять лет лишения свободы и штраф. Суд, учитывая смягчающие вину господина Кубасаева обстоятельства, в том числе 63-летний возраст, наличие госнаграды (медаль «За отвагу» чиновник получил, участвуя в качестве одного из лидеров народного ополчения в отражении нападения боевиков на республику в 1999 году), а также четырех малолетних детей, назначил ему пять лет колонии строгого режима, штраф в размере 10,3 млн руб., а кроме того, в течение пяти лет запретил ему занимать должности в органах государственной власти.

Сам господин Кубасаев причастность к коррупции категорически отрицает, а его защита в ходе прения сторон требовала вынести оправдательный приговор. При этом защитники отмечали, что взяток их подзащитный не получал, да и передавать их ему было не за что, потому что в 2014–2015 годах он, напротив, за различные нарушения привлекал руководителей «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» к административной ответственности. В уголовном деле, доказывали защитники, нет заявления от Шамиля Кадиева о вымогательстве у него взяток, а само предполагаемое преступление было раскрыто лишь по рапорту оперативного сотрудника управления «К» СЭБ ФСБ.

Более того, господин Кадиев, по ходатайству СКР заочно арестованный Басманным судом для международного розыска, выступил с заявлением, в котором говорилось, что он взяток экс-главе УФАС не давал. При этом разыскиваемый утверждал, что хотел на Новый год подарить господину Кубасаеву часы Hublot, но его предупредили, что руководитель УФАС посчитает это попыткой подкупа, подарок не возьмет и больше не будет общаться с дарителем. Поэтому, по словам господина Кадиева, он ограничился поздравлением на словах. Следует отметить, что Шамиль Кадиев в течение нескольких лет находился под следствием, в том числе за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), однако потом был освобожден из-под стражи, после чего сбежал за границу. Гособвинение его заявление не приняло, поскольку господин Кадиев сам не прибыл в суд, чтобы дать показания.

Защита между тем утверждала, что часы, как и ружье, были абсолютно законно приобретены господином Кубасаевым, а в деле отсутствует состав преступления, поэтому оно подлежит прекращению.

«Пока в моих жилах будет течь кровь, я буду отстаивать свою невиновность. Если умру — завещаю это своим родным»,— сказал в последнем слове господин Кубасаев. Его защита обжалует обвинительный приговор в Мосгорсуде.

При этом следует отметить, что вынесенный вчера приговор — один из первых в отношении дагестанских чиновников, задержанных в рамках так называемой декриминализации республики.

Уголовное дело господина Кубасаева, расследование которого было завершено еще в прошлом году, изначально планировалось рассмотреть в Дагестане. Однако Верховный суд России в октябре 2018 года удовлетворил ходатайство заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня об изменении территориальной подсудности дела с Кировского райсуда Махачкалы на Лефортовский Москвы. В ходатайстве отмечалось, что господин Кубасаев, возглавляя УФАС, «взаимодействовал с представителями республиканских структур власти, что дает ему возможность использовать указанные связи с целью повлиять на ход и результаты судебного разбирательства». Кроме того, у подсудимого, по данным замгенпрокурора, имеются связи с сотрудниками правоохранительных и судебных органов, а также должностными лицами региональных министерств и ведомств, которые могут повлиять на его дело.

Николай Сергеев