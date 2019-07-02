Из денег на школы вычли миллионы

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого в Дагестане были арестованы сразу три заместителя руководителя государственного казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». Им вменяют в вину подписание незаконных контрактов с аффилированными компаниями на строительство школ. Ущерб, нанесенный бюджету завышением цен, по подсчетам следователей, составил около 240 млн руб. Финансирование расходов осуществлялось в рамках реализации в Дагестане госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020 годы по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях.

В отношении Сааду Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева СУ Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в мае 2016 года ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» и компания «Стройтехнохолдинг» заключили госконтракт на строительство школы на 500 ученических мест в селе Карланюрт Хасавюртовского района Дагестана на сумму 170,4 млн руб. В июне следующего года контракт был расторгнут в связи с отсутствием финансирования. Однако в феврале 2017-го минобрнауки Дагестана заключило с правительством республики соглашение, согласно которому из федерального бюджета по программе «Развитие образования» стали предоставляться субсидии на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях новых мест.

В мае того же года заместитель руководителя ГКУ Сааду Саидов был назначен куратором объекта «Школа в Карланюрте», и уже в августе он подписал от имени республики инвестиционный контракт на строительство школы с администрацией Хасавюртовского района и Южной многоотраслевой компанией, при этом выкупная стоимость проекта составила 349,5 млн руб., то есть на 179 млн выше стоимости, указанной в первоначальном госконтракте.

Несмотря на то что закон предусматривает финансирование капитальных вложений инвесторами за счет собственных или привлеченных средств, инвестиционный контракт предусматривал авансирование до 30% от выкупной цены, а дополнительное соглашение, заключенное сторонами в середине ноября 2017-го, увеличило выплату аванса до 60% — при условии готовности объекта более чем на 60%. В течение полумесяца на счет Южной многоотраслевой компании было перечислено более 209 млн руб. К концу года школа в Карланюрте была приобретена дирекцией в собственность республики за 349,5 млн руб.

Как выяснили в апреле этого года эксперты, разница по стоимости между поставленными в нее интерактивными панелями и компьютерами и рыночной стоимостью оборудования, аналогичного по характеристикам, составила более 4,2 млн руб. В целом ущерб, нанесенный бюджету республики этим проектом, следователи оценили в 183,3 млн руб.

В июне 2016 года между ГКУ и компанией «Дороги Дагестана» был заключен госконтракт на строительство школы на 120 мест в селе Кадыротар Хасавюртовского района. Спустя ровно год он также был расторгнут из-за отсутствия финансирования. В мае 2017 года куратором объекта был назначен замдиректора дирекции — главный инженер Юсуп Расулов. Но еще за месяц до этого он подписал от имени республики инвестиционный контракт с Хасавюртовским районом и «Дорогами Дагестана» на строительство школы в Кадыротаре с выкупной стоимостью более 148 млн руб., что на 51,4 млн превышало его первоначальную стоимость. А разница по стоимости между поставленным оборудованием и рыночной стоимостью техники с аналогичными характеристиками превысила 1 млн руб. Общий ущерб, нанесенный действиями господина Расулова, составил около 52,5 млн руб.

Магомедамину Казакбиеву следствие инкриминирует недопоставленное на 1,5 млн руб. оборудование в школу на 804 ученических места в Махачкале и разницу в стоимости между закупленной техникой и аналогичной, имевшейся на рынке, на 4,8 млн руб. В целом нанесенный им ущерб потянул на 6,4 млн.

Все трое задержанных по ходатайствам следствия заключены судом под стражу. В ближайшее время, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, им будет предъявлено обвинение.

Юлия Рыбина, Махачкала