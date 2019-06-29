Что портят маленькие дети и какие занятия считаются порочными в разных странах

Ох уж эти детки!

Как показало исследование британской страховой компании Direct Line, £389 (около 31 тыс. руб.) составил средний домашний ущерб от детей в возрасте от семи месяцев до трех лет для одной семьи. Общий объем потерь для британских домохозяйств от ситуаций, когда маленькие дети что-то ломали, портили, сильно пачкали, рушили у себя дома, оценивается в £3,4 млрд. Что любят ломать маленькие дети и как при этом травмируются сами — в материале “Ъ”.

Дома как в гостях

Туристическая статистика по итогам 2018 года, обнародованная властями австралийского штата Новый Южный Уэльс, выявила интересную тенденцию. Самыми щедрыми постояльцами гостиниц в Сиднее, столице штата и крупнейшем городе Австралии, оказались сами сиднейцы. О причинах такого поведения — в материале “Ъ”.

Шоколад, алкоголь и рок-н-ролл

Исследовательская компания Ipsos провела ряд опросов, по результатам которых выяснила, какие «пороки» считают морально приемлемыми в умеренных дозах жители разных стран. Всего в исследовании приняли участие более 18 тыс. человек из 27 стран, включая Россию. Выяснилось, что наиболее толерантно в мире относятся к увлечению сладким — потребление шоколада прощают 79% опрошенных. Что еще в мире считают морально приемлемым в умеренных дозах — в материале “Ъ”.

У каждого свой покемон в кармане

В вымышленной вселенной покемонов насчитывается свыше 800 видов фантастических существ, среди которых есть как всеобщие любимчики, так и практически незаметные персонажи. Среди пользователей сайта Reddit был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, какой покемон — самый любимый. И это не Пикачу, который неожиданно занял только 44-е место. Кто вырвался в лидеры — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артем Косенок, Ольга Шкуренко