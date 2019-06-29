Пикачу занял 44-е место в списке самых любимых покемонов

В вымышленной вселенной покемонов, придуманной японским геймдизайнером Сатоси Тадзири, насчитывается свыше 800 видов фантастических существ, среди которых есть как всеобщие любимчики, так и практически незаметные персонажи. Среди пользователей сайта Reddit был проведен опрос, по результатам которого выяснилось, какой покемон — самый любимый. В опросе приняли участие более 52 тыс. человек, а самым популярным стал похожий на дракона Чаризард. За него отдали свои голоса 1,1 тыс. пользователей Reddit — лишь чуть больше 2% от общего числа опрошенных. В среднем за каждого покемона проголосовали 65 пользователей сайта.

В топ-5, составленный по итогам опроса, попали также покемоны Генгар (1056 голосов), Арканайн (923), Бульбазавр (710) и Блазикен (613). При этом самый известный покемон, который появляется практически во всех аниме серии — Пикачу — оказался лишь на 44-м месте в рейтинге. Он набрал 293 голоса. Не слишком высоко респонденты также оценили таких относительно известных покемонов, как Сквиртл (14-е место), Псайдак (49-е), Слоупок (108-е) и Пиджеотто (325-е). Что же касается наименее любимых существ, то в их число попали Силкун, Готита, Илектрик и Янгус — эти покемоны не набрали ни одного голоса.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».