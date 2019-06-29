Жители Сиднея оставляют в отелях своего города больше всего денег

Туристическая статистика по итогам 2018 года, обнародованная властями австралийского штата Новый Южный Уэльс, выявила интересную тенденцию. Самыми щедрыми постояльцами гостиниц в Сиднее, столице штата и крупнейшем городе Австралии, оказались сами сиднейцы.

Городские жители, бронирующие номера в сиднейских отелях, тратили в разы больше остальных — в среднем 1050 австралийских долларов за ночь на человека (около $734). По общей сумме трат в 2018 году их обогнали только туристы из Китая и из соседнего штата Виктория — 3,4 млн и 2 млн австралийских долларов соответственно ($2,4 млн и $1,4 млн). Это объясняется тем, что сиднейцы в основном заселялись в отели на пару ночей (1,9 ночи в среднем на человека), а туристы, приехавшие издалека, задерживались подольше.

Австралийское издание The Age нашло сразу несколько объяснений такой любви местных к своему городу. Опрошенные им эксперты отмечают, что в центральной части Сиднея появляется все больше возможностей для отдыха и развлечений, которые привлекают не только туристов, но и местных. Некоторые проводят время с родственниками или друзьями либо просто избегают дальних путешествий из-за проблем со здоровьем или по каким-либо другим соображениям. При этом жители дальних окраин не всегда успевают вовремя вернуться домой из-за того, что общественный транспорт не работает в ночное время, и остаются ночевать в центре. Кто-то участвует в двухдневных конференциях и не хочет тратить время на дорогу. У кого-то назначено свидание в центре. Ну а некоторым вообще не нужно никаких поводов и оправданий, чтобы устроить себе маленький отпуск вблизи от дома.

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