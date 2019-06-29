Что в мире считают морально приемлемым в умеренных дозах

Исследовательская компания Ipsos провела ряд опросов, по результатам которых выяснила, какие «пороки» считают морально приемлемыми в умеренных дозах жители разных стран. Всего в исследовании приняли участие более 18 тыс. человек из 27 стран, включая Россию. Выяснилось, что наиболее толерантно в мире относятся к увлечению сладким — потребление шоколада прощают 79% опрошенных. Умеренное потребление алкоголя считается приемлемым у почти половины опрошенных (49%), а вот табакокурение — только у трети (32%). Чуть больше относятся положительно к умеренному потреблению электронных сигарет (36%). Наименьшее одобрение из вопросов, предложенных социологами, получили азартные игры (31%) и употребление марихуаны (28%).

Респонденты из России готовы смириться с расширением ассортимента алкоголя примерно на уровне остальных стран (54% против 56% в среднем по миру), а вот счесть морально допустимым умеренное употребление марихуаны в рекреационных целях готовы только 8% опрошенных (33% в мире), в медицинских — 20% (55% в мире). Использование электронных сигарет сочли морально приемлемым 44% респондентов из России (в мире — 48%). Наиболее высокие показатели одобрения показала единственная из 27 стран африканская — ЮАР, где доля одобряющих все вышеперечисленные занятия колеблется от 72% до 82%.

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