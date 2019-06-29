В Великобритании оценили ущерб, который наносят домам маленькие дети

Как показало исследование британской страховой компании Direct Line, 389 (около 31 тыс. руб.) составил средний домашний ущерб от детей в возрасте от семи месяцев до трех лет для одной семьи. Общий объем потерь для британских домохозяйств от ситуаций, когда маленькие дети что-то ломали, портили, сильно пачкали, рушили у себя дома, оценивается в 3,4 млрд. При этом утверждается, что только в 2018 году 3,4 млн британских детей получили какие-либо травмы у себя дома. Самым распространенным повреждением назывался ушиб головы о мебель (35%), еще 14% вспомнили, что их ребенок хоть раз травмировался, споткнувшись, а у 13% дети получали ожоги.

Что касается вида разрушений, то почти половина британских родителей (48%) сталкивалась с испорченными обоями или картинами — этот вид ущерба оказался самым популярным. В тройку также попали попорченная мебель (44%) и сломанные мобильные телефоны (26%). С куда более опасными повреждениями столкнулось меньшинство родителей: у 4% был эпизод с разбитым маленькими детьми окном, у 6% дети повреждали электрические кабели.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».