У заповедника изымают золото

Как выяснил “Ъ”, Минприроды снова прорабатывает вопрос об изменении границ нацпарка «Югыд ва» (Коми) — первого природного объекта в России, который попал под защиту ЮНЕСКО. Из нацпарка хотят исключить около 50 тыс. га, а взамен включить 183 тыс. га леса. На изымаемых землях находится месторождение золота Чудное, которое природоохранное ведомство и региональные чиновники пытаются передать на разработку золотопромышленникам уже много лет. Экологи заявляют, что это стало бы нарушением международных обязательств России и российских законов, которые не предусматривают изъятия земель из особо охраняемых природных территорий (ООПТ), и создало бы опасный прецедент для всей заповедной системы.

О том, что Минприроды поручило подведомственному ФГБУ «ВНИИ Экология» и ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства» подготовить обоснования исключения около 50 тыс. га из национального парка «Югыд ва» (Республика Коми), сообщили “Ъ” два источника, знакомых с ситуацией. Согласно проекту техзадания на выполнение работ по подготовке обоснования изменения территории нацпарка (есть в распоряжении “Ъ”), их целью являются «оценка ущерба из-за изъятия части территории нацпарка и объекта Всемирного наследия» и «разработка мер по его компенсации». Отметим, в 1995 году нацпарк был включен в состав первого в России объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми».

В документе говорится, что в границы «Югыд ва» планируется включить три лесных участка площадью более 183 тыс. га. В том же документе говорится об изъятии около 50 тыс. га в Верхнекожимском и Кожимском участковых лесничествах, которые в рамках техзадания предлагается обследовать. Исполнителю необходимо будет, в частности, предоставить анализ последствий изъятия территорий не позднее 10 сентября 2019 года. Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин указывает, что именно на этих участках находятся несколько месторождений, в том числе Чудное.

Лицензию на разработку Чудного получило в 2009 году геологоразведочное ЗАО «Голд Минералс». В 2008 году ОАО «Высочайший» приобрело 100% ЗАО «Норд Минералз», которому принадлежало ЗАО «Голд Минералс». В 2011 году «Высочайший» продал «Голд Минералс». При этом представители «Высочайшего» принимали участие в совещании об изменении границ нацпарка «Югыд ва» в 2015 году, а в мае 2019-го направляли материалы для встречи с участием Минприроды, на которой поднимались вопросы об исключении участков из нацпарка. Первые разведанные запасы золота месторождения Чудное оценивались в 2,3 тонны, геологоразведочный потенциал — в 80,3 тонны, писало ранее агентство «Прайм». Опрошенные “Ъ” эксперты не берутся оценивать запасы Чудного с учетом судебных издержек и отсутствия ТЭО проекта. Источники “Ъ” предварительно говорят о $10-30 млн.

Напомним, это не первый раз, когда Минприроды и правительство Коми пытаются вывести месторождение Чудное из состава нацпарка (см. “Ъ” от 18 января 2016 года). В частности, в январе 2010 года Минприроды решило провести уточнение границ нацпарка, в результате чего территорию Чудного признали не относящейся к «Югыд ва». Компания начала работы на месторождении, но в 2013 году Верховный суд РФ по иску экологов отменил приказ Минприроды об уточнении границ. В ноябре 2014 года Минприроды попыталось сделать это снова и издало новый приказ об исключении участка с Чудным. «Гринпис России» снова обратился в ВС РФ, который в 2015 году окончательно запретил менять границы «Югыд ва». Однако попытки исключить Чудное из состава нацпарка не прекратились. В октябре 2018 года глава Коми Сергей Гапликов направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо (есть в распоряжении “Ъ”) с просьбой проработать вопрос расширения территории нацпарка, предусматривающего вывод из его состава «горных участков, утративших природоохранное значение». Примечательно, что ученые из Института биологии научного центра РАН в Коми, наоборот, заявляют об особом природоохранном значении горных участков — там находятся места произрастания около 70 видов редких краснокнижных растений. В письме главы Коми говорится, что регион относится «к числу ключевых центров добывающей промышленности России», однако «дальнейшему развитию промышленного производства препятствует включение промышленных земель» в состав нацпарка «Югыд ва» при его создании. Решить вопрос «по использованию горных участков» господин Гапликов призвал как можно скорее. Тогда же был разработан проект «дорожной карты» по расширению нацпарка и выводу из него необходимых месторождений, но перейти к ее выполнению решили, видимо, только в этом году. В республиканском правительстве на запрос “Ъ” оперативно ответить не успели.

Региональная общественная организация «Комитет спасения Печоры» отправило председателю президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову обращение с просьбой не допустить «разрушения одной из самых ценных и уникальных в России ООПТ, жемчужины Республики Коми». По мнению членов «Комитета спасения Печоры», решение Минприроды об исключении территории из нацпарка может усилить протест жителей Коми, выступающих против проекта строительства мусорного полигона в соседней Архангельской области.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно требовал от России прекратить любую промышленную деятельность в границах объекта «Девственные леса Коми» и отозвать лицензию на добычу золота на территории парка. В «Комитете спасения Печоры» заявляют, что эти требования «систематически не выполняются, что может привести к переводу в позорный для любой цивилизованной страны список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в следующем году». Михаил Крейндлин рассказывает, что в драфтах резолюции Комитета ЮНЕСКО уже трижды говорилось о необходимости включения территории в «позорный список», но до сих пор удавалось «каким-то образом договориться». «Если постановление, исключающее из нацпарка огромный кусок территории, выйдет, то это неизбежно повлечет внесение в проект решения о необходимости перевода парка в список наследия под угрозой, а дальше все будет зависеть от состава комитета»,— уверен эксперт. Господин Крейндлин указывает, что действия чиновников природоохранного ведомства противоречат не только вступившему в силу решению Верховного суда, но и действующему законодательству, по которому исключение земель из ООПТ запрещено.

Председатель комиссии по экологической безопасности подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов обращает внимание, что техзадание на обследование территории является основополагающим документом для проекта постановления о расширении нацпарка. «Но под видом расширения и увеличения общей площади природоохранной территории будут исключены из ее состава участки,— предполагает господин Хлынов.— Это прямо нарушает законодательство». Отметим, что это третий случай, когда Минприроды под видом расширения нацпарков пытается исключить земли из их состава (см. “Ъ” от 22 июня): до этого речь шла о попытках изменить границы «Лосиного острова» в Подмосковье и Прибайкальского нацпарка в Иркутской области. Экологи считают, что, если одна из этих попыток окажется успешной, это создаст опасный прецедент для всей заповедной системы.

В Минприроды “Ъ” заявили, что «вопрос об изменении границ нацпарка "Югыд ва" сейчас находится в стадии проработки». В «Голд Минералс» “Ъ” сообщили, что компании неизвестно о поручении Минприроды. Там также отметили, что отработка месторождения компанией ранее не проводилась и в настоящее время не ведется. «Реализация проекта по освоению месторождения Чудное и Кожимского горнорудного района в целом имеет важное значение для социально-экономического развития Республики Коми и особенно значимо для Интинского района, где обострился вопрос с безработицей местного населения»,— заявил “Ъ” гендиректор «Голд Минералс» Михаил Тарахтий. Ранее губернатор Коми Сергей Гапликов попросил решить вопрос по использованию горных участков нацпарка в связи с ухудшением экономической ситуации в Интинском районе, где в 2018 году закрылась последняя шахта градообразующего угольного предприятия АО «Интауголь».

Анна Васильева, Евгений Зайнуллин