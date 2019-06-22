Байкал попал в мутную историю

Минприроды РФ намерено согласовать новые границы Прибайкальского нацпарка с учетом его расширения на 15 тыс. га. Однако документ с координатами этих границ, как того требует законодательство, не опубликован. Экологи опасаются, что из природоохранной территории под этим предлогом могут исключить «наиболее ценные» участки сельхозземель. Такую попытку ранее уже предпринимали местные чиновники, однако помешала прокуратура. История с изменением границ на Байкале напоминает недавнюю попытку Минприроды изменить границы «Лосиного острова» в Подмосковье. Экологи говорят об опасном прецеденте: природоохранное ведомство пытается обойти законодательство, которое не предусматривает изъятие земель из особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Прибайкальский национальный парк создан в период борьбы общественности за сохранение Байкала — в феврале 1986 года. В 1996 году в составе участка «Озеро Байкал» он был включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Несколько дней назад Минприроды РФ опубликовало для общественного обсуждения проект «о расширении территории Прибайкальского национального парка», включив в его границы 6,1 тыс. га лесного и 9 тыс. га водного фонда. В пояснительной записке отмечается, что основные цели расширения — «сохранение целостности уникальных ландшафтов побережья Байкала, ландшафтного и биотического разнообразия, чистоты вод озера». Впрочем, в этом же документе сообщается, что в нацпарк «не включаются земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании субъектов хозяйственной деятельности, участки недр». Экологи опасаются, что речь идет о землях сельхозпредприятий, которые при создании нацпарка в 1986 году были в него включены «без изъятия их (земель.— “Ъ”) из хозяйственной эксплуатации». Эксперт «Гринписа России» по ООПТ Михаил Крейндлин рассказывает, что на многих таких участках построены турбазы. Несмотря на режим природоохранной территории, многие из объектов функционируют с нарушениями. «Они не оборудованы, например, очистными и системой сбора мусора,— указывает господин Крейндлин.— Поэтому, исключив их из границ нацпарка, местные власти захотят эти объекты легализовать». По словам эколога, сельхозземли в границах Прибайкальского нацпарка «наиболее ценны с природной точки зрения»: «Это единственные в Иркутской области степи на этой широте. Там в основном занимаются животноводством. Однако если их выведут из нацпарка, то их могут застроить».

Эксперт также обращает внимание, что местные власти уже пытались «вырезать» эти земли, а также населенные пункты из границ Прибайкальского нацпарка. В 2018 году ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подготовило проект «расширения нацпарка». Однако прокуроры «в ходе изучения картографического материала» выяснили, что из границ ООПТ исключаются значительные участки, которые «имеют особый интерес для последующей застройки туристическими объектами». Тогда первый заместитель природоохранного прокурора Алексей Калинин направил представление дирекции нацпарка об устранении нарушений законодательства.

В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре говорят, что отсутствие сведений о границах ООПТ в государственном кадастре недвижимости «привело к их незаконному распоряжению органами местного самоуправления, застройке объектами рекреации». Так, с 2017 по 2019 год «администрацией Ольхонского района выделено 369 участков на праве аренды, 19 — в постоянное бессрочное пользование». «Значительная часть из них находится в границах нацпарка и предоставлена вопреки установленным ограничениям по гражданскому обороту»,— говорится в справке прокуратуры.

Минприроды, комментируя новый проект нацпарка, тем не менее поясняет, что «все границы согласованы» с прокуратурой. Отметим, что в проекте предлагается утвердить границы ООПТ «согласно координатам поворотных точек», которые указаны в приложении, однако этот документ не опубликован.

С 2018 года требование по включению координат поворотных точек в документацию является обязательным. Природоохранное ведомство публикует такое приложение к другим проектам постановлений о создании ООПТ или их расширении. Любопытно, что история с «расширением» Прибайкальского нацпарка напоминает историю с попыткой Минприроды изменить границы «Лосиного острова» (см. “Ъ” от 2 апреля). Тогда ведомство опубликовало для общественного обсуждения проект постановления «о расширении нацпарка» также без приложения с координатами. В постановлении, разосланном Минприроды для согласования в профильные ведомства, говорится, что «при расширении нацпарка планируется исключить из его границ часть территории» для строительства 19-километрвого дублера Щелковского шоссе. Любопытно, что не только эксперты, но и само Минприроды признавало, что механизм изъятия земель из ООПТ действующим законодательством не предусмотрен.

«Это опасный прецедент для всей заповедной системы,— говорит председатель комиссии по экологической безопасности подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов.— Способ решения с вырезанием из федеральных ООПТ нужных интересантам участков через точечные решения о "расширении" этих территорий по аналогии с "Лосиным островом" уже пытаются превратить в систему. Косвенно это говорит о том, что чиновники прекрасно понимают, что нарушают закон, потому что исключать участки нельзя».

В Минприроды “Ъ” сообщили, что при размещении «приложения с координатами» произошла «техническая ошибка», поэтому ведомство попросило снять проект. Там также заверили, что при расширении нацпарка «возможность исключения населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения не предусматривается в силу прямого указания закона».

Анна Васильева