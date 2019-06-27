Бензин за пять месяцев подорожал на 7,9%

Потребительские цены на бензин за январь—май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении. За тот же период цены производителей снизились на 9,9%, сообщает Росстат.

«На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 43,83 руб., марки Аи-95 — от 41,90 до 48,88 руб., марки Аи-98 — от 48,60 до 53,99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,10 до 43,00 руб., марки Аи-95 — от 44,60 до 47,31 руб., марки Аи-98 — от 52,00 до 53,94 руб. за литр»,— говорится в сообщении Росстата.

В мае цены на бензин в розницу выросли на 0,3% к апрелю и на 2,8% к маю прошлого года. Цены производителей выросли на 17,5% к апрелю и снизились на 18,2% к маю прошлого года.

Напомним, после того как весной 2018 года цены на бензин резко выросли, правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. В июне Минфин согласовал с Минэнерго источники компенсации нефтяникам за поставки топлива на 2020 год.

Подробнее ситуации с ценами на топливо — в публикации “Ъ” «Бензин с примесью инфляции».

Что ждет в этом году топливный рынок — в материале “Ъ FM”.