Рост цен на бензин ограничат уровнем инфляции Что ждет топливный рынок и независимых игроков в этом году

Цены на бензин будут расти лишь в пределах инфляции, а оснований для продления соглашений по топливу больше нет, — власти рассказали о ситуации на нефтяном рынке на Петербургском форуме. Крупные нефтяные компании это устраивает, а вот независимые игроки рынка, как выяснил «Коммерсантъ FM», готовятся подсчитывать убытки и сворачивать бизнес. Что будет с ценами на бензин и рынком АЗС в этом году? Разбирался Григорий Колганов.

Соглашение с нефтяниками о заморозке мелкооптовых цен на топливо истекает 1 июля и продлеваться не будет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью «России 24». Но автолюбителям переживать не стоит: подорожания бензина выше инфляции (то есть примерно 5%) в течение этого года правительство не допустит — ситуацию спасет демпфирующий механизм, сказал господин Козак.

Дмитрий Козак, вице-премьер: Рост цен не будет превышать инфляцию, помесячно равномерно в течение года, а не залпом. Мы подготовили для правительства корректировку того демпфера, который был введен еще в прошлом году. Этот демпфер позволяет нам уверенно говорить о том, что мы эти обязательства выполним.

Демпфер, на который так уповает вице-премьер, это механизм компенсации нефтяникам выпадающих доходов в том случае, когда им выгоднее экспортировать сырье, нежели продавать топливо на внутреннем рынке. Изначальная формула возмещала небольшую часть убытков, а потому вызывала возмущение у производителей нефтепродуктов. Но теперь все пересчитали, и крупные игроки довольны. По крайней мере, глава «Газпром нефти» Александр Дюков на форуме в Петербурге сказал, что продлевать заморозку действительно не имеет смысла — новый демпфер все исправит.

Но удержит ли он цены на заправках? Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что так и будет, ведь у властей достаточно и других инструментов для стабилизации розницы: «Обсуждается механизм лицензирования экспорта, что тоже может повлиять на рынок в лучшую сторону.

НДС уже отыгран, плюс, кабмин же не снимал угрозу заградпошлин.

Если в рознице произойдет какой-то нелинейный рост, то экспортный блок может пострадать. Поэтому нефтяники тоже этим дорожат».

Еще один механизм сдерживания совсем недавно предложила Федеральная антимонопольная служба — там хотят обязать независимых производителей регулярно продавать нефтепродукты на бирже. А пока даже действующая заморозка цен на топливо дает сбои. По данным Росстата, в последнюю неделю мая средняя стоимость бензина выросла сразу на 18 коп. И это объяснимо, ведь как говорят независимые игроки рынка, уже сейчас литр 92-го на стеле должен быть на 5 руб. дороже.

Отказ властей от нового соглашения с нефтяниками вызывает сожаление у совладелицы сети АЗС GP Vympel Екатерины Савкиной. По ее мнению, удержать цены в пределах инфляции частникам вряд удастся, самое время подумать о закрытии бизнеса: «Соглашение нам, независимым заправкам, было полезно, потому что была большая разница между нетбэком и внутренним рынком. Сейчас оно утрачивает свою силу. При растущей рознице в рамках инфляции независимые заправки будут работать без маржи. Нам уже сегодня не хватает от 3 руб. до 6 руб.».

Кстати, мелкий опт еще в мае взлетел в цене на 20%. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов полагает, что ни пересчитанный демпфер, ни другие инициативы по сдерживанию стоимости горючего не сработают, а потому власти вскоре вернутся к прежним инструментам: «Расширения демфера, увеличения объемов реализации недостаточно.

Самое очевидное — собрать совещание и объявить о заморозке цен.

Это понятный метод, и мы уже несколько раз воочию видели, как он используется».

Интересно, что и при таком развитии событий независимым игрокам, по их собственному признанию, грозит банкротство. Зато бензин, по всей видимости, серьезно не подорожает. Правда, при таком ручном регулировании возникает риск дефицита топлива, но и с этой задачей власти наверняка справятся в свойственной им манере.

Ранее «Ъ» сообщал о планах «Роснефти» купить «Петербургскую топливную компанию» — одного из крупнейших независимых игроков в регионе. Официально информацию не подтверждают, но как уточняет издание, если сделка состоится, то «Роснефть» займет около трети рынка АЗС Петербурга.