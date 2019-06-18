Бензин с примесью инфляции

Премьер Дмитрий Медведев неожиданно поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост мог означать срыв соглашений нефтяников с Белым домом, но курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с компаниями нарушений не нашел. С его оценкой согласны опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка, которые подчеркивают, что топливо дорожало в пределах инфляции. Некоторые из них объясняют претензии тем, что правительство готовит почву для продления ценовых договоренностей с нефтяниками, которого компании хотели бы избежать.

Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить рост цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Если это системные вещи, то нужно принимать решения, которые мы неоднократно обсуждали, в случае необходимости»,— отметил господин Медведев.

Правительство грозило нефтяным компаниям ввести заградительную пошлину на нефтепродукты, если цены на них будут расти быстрее, чем это позволяют соглашения компаний с Белым домом. Эти соглашения были впервые заключены год назад и действуют до 1 июля. По их условиям компании могут повышать розничные цены на уровень среднемесячной инфляции, а также учесть в них рост НДС с 1 января.

По данным Refinitiv, наибольший рост цен на прошлой неделе зафиксирован на Дальнем Востоке, где Аи-92 подорожал на 1,6%, до 45,84 руб., а Аи-95 — на 1,4%, до 47,51 руб. за литр. За этот период в Сибирском федеральном округе бензин самых популярных марок дорожал лишь на 4 и 5 коп. По мнению гендиректора ИГ «Петромаркет» Ивана Хомутова, бензин в ДФО, напротив, не дорожал, а в Сибири рост был довольно скромный: с 1 июня до 16 июня средние цены на Аи-92 выросли на 0,5%, до 41,5 руб. за литр, на Аи-95 — также на 0,5%, до 43,63 руб. за литр. По его словам, ситуация в Сибири ничем не отличается от ситуации в России в целом: среднероссийские цены на Аи-92 и Аи-95 выросли, пусть и несколько скромнее, чем в Сибири (на 7 и 6 коп. за литр соответственно), цены на летнее дизтопливо упали на 1 коп., до 46,02 руб. за литр.

На бирже СПбМТСБ бензины начали существенно дорожать с апреля в связи с сезонным ростом спроса и ремонтами на НПЗ, но уже с конца мая рост цен прекратился.

Дмитрий Медведев в своем выступлении на совещании с вице-премьерами упомянул рост цен на заправках «Газпром нефти» и «некоторых других». В компании сообщили “Ъ”, что «динамика розничных цен на АЗС находится в пределах уровня, зафиксированного соглашением», причем у нее нет заправок на Дальнем Востоке. В «Нефтегазхолдинге» (владеет Хабаровским НПЗ) также заверили, что цены на АЗС соответствуют договоренностям с Белым домом. В других нефтекомпаниях отказались от комментариев.

Глава управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин сообщил “Ъ”, что пока служба не получала жалоб потребителей на резкий рост цен в Сибири и на Дальнем Востоке, но будет внимательно проверять участников рынка на предмет завышения цен.

Дмитрий Козак провел совещание с нефтяниками в тот же день, но «существенных ценовых диспропорций не зафиксировано, рост цен на моторное топливо находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС», отметил представитель вице-премьера Илья Джус. По его словам, возможные факты существенного превышения роста цен в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах ДФО и Сибири «могут носить лишь единичный характер». Это подтверждает и глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, все крупные игроки повышают цену в пределах договоренностей с правительством вслед за ростом биржевых цен.

Рост оптовых цен в мае в Сибири и на Дальнем Востоке, по мнению собеседников “Ъ”, был связан со снижением объемов товара на рынке из-за ремонтов НПЗ, в частности Ачинского, Ангарского, Комсомольского и Хабаровского.

Наблюдаемый рост цен на бензин в Сибири отчасти вызван увеличением цен на независимых АЗС, а отчасти — на АЗС «Газпром нефти», которая 5 июня подняла цены на всех своих заправках в России на 25 коп. как для Аи-92, так и для Аи-95, отмечает Иван Хомутов. Но, подчеркивает он, увеличение ценника на заправках «Газпром нефти» не противоречит договоренностям с правительством, поскольку с 1 февраля компании могут индексировать свои цены в пределах ожидаемой правительством инфляции (4,3% по итогам 2019 года). «Газпром нефть» в этот норматив вполне вписывается, считает эксперт: Аи-92 на заправках компании с 1 февраля по 16 июня подорожал в среднем по стране на 48 коп., или чуть более чем на 1%, хотя ожидаемая инфляция за этот период составляет 1,8%.

Некоторые собеседники “Ъ” на рынке допускают, что публично выраженное недовольство премьера может иметь целью создать предлог для продления соглашений с нефтяными компаниями как минимум до конца высокого сезона. Как правило, спрос на топливо в России резко растет в конце апреля и идет на спад в конце сентября. В прошлом году соглашения по заморозке цен в рознице должны были истечь в ноябре, прежде чем были продлены. Но на данный момент все крупные нефтяные компании хотят завершить действие соглашений. Так, глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем выступлении на ПМЭФ выражал «надежду на возврат к рыночным формам регулирования и принципам ценообразования с целью устранения дисбалансов на рынке нефтепродуктов».

Дмитрий Козлов