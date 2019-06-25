Минфин и Минэнерго договорились о компенсации нефтяникам на 2020 год

Минфин согласовал с Минэнерго источники компенсации нефтяникам за поставки топлива на 2020 год. «Да, поправки мы завтра (26 июня.— “Ъ”) внесем, и все будет известно. Пока только в правительство. В Госдуму тоже должны быстро внести»,— рассказал журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов (цитата по ТАСС).

При этом он добавил, что механизм компенсации позволит сдержать повышение стоимости топлива. «Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка»,— добавил господин Сазанов.

Напомним, весной 2018 года цены на бензин резко выросли. Правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта текущего года его решили продлить до 1 июля. В обмен на это компаниям пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета за счет корректировки демпфирующего механизма (при высоких ценах экспорта топлива бюджет доплачивает компаниям часть разницы между этими ценами и условной внутренней ценой).

На прошлой неделе Росстат сообщил, что бензин в мае подорожал на 17,5%. В правительстве заявили, что это не противоречит договору с нефтяниками.

Подробнее ситуации с ценами на топливо — в публикации “Ъ” «Бензин с примесью инфляции».

Что ждет в этом году топливный рынок — в материале “Ъ FM”.