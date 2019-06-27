Осака поставила безопасность на особый контроль

Президенты Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 28 июня на саммите G20 в Осаке. Беседа пройдет после первого заседания саммита в зоне переговоров для первых лиц. Место выбирала американская сторона, отметили в Кремле. Предположительно разговор Дональда Трампа и Владимира Путина продлится около часа. Американский президент уже заявил, что ожидает, что беседа пройдет замечательно. Как сообщило агентство Reuters, представитель Белого дома Хоган Гидли подтвердил данные о дате и времени встречи президентов России и США в Японии. Она должна состояться 28 июня в 14 часов по местному времени, то есть в 8 утра по московскому. Как готовится японская Осака к саммиту G20? Об этом — Виктория Феофанова.

В Осаку — третий по величине мегаполис Японии — постепенно съезжаются около 30 тыс. участников саммита G20. Их безопасность будут обеспечивать 25 тыс. полицейских. Принимаются беспрецедентные меры: в соцсетях пишут, что в городе стали чаще проверять документы, а с улиц пропали все мусорные урны, в результате повсюду образовались хаотичные свалки. Кроме того на время саммита закрыты, некоторые магазины, торговые центры и большинство школ. Забронировать номера уже невозможно, рассказали в Ritz-Carlton «Ъ FM»: «Из-за саммита G20 в Осаке свободных номеров на ближайшие даты нет. В городе приняты дополнительные меры безопасности, добраться до центра города очень сложно».

На время саммита G20 знаменитый квартал красных фонарей в Осаке также прекратит работу. Владельцы злачных заведений решили закрыться добровольно, чтобы не создавать дополнительных проблем для полиции. Движение в центре города ограничено, некоторые маршруты общественного транспорта изменились или вовсе были отменены. В барах и ресторанах все еще можно забронировать столики, но там туристам советуют не передвигаться по центру на такси: «Не знаю, будет ли у нас много людей. Никакой специальной программы или особых блюд к саммиту мы готовить не планируем. Все как обычно, правда, на улице очень много полицейских.

Пешком вы доберетесь легко, а вот доехать на такси или на машине вряд ли получится».

Накануне службы безопасности проверили главную достопримечательность — замок Осаки, который расположен в центре города. Водолазы даже проинспектировали пруд перед ним. Такие меры неслучайны, так как именно там должен состояться прием гостей. Лидеры государств смогут в полной мере насладиться японской архитектурой XVI века, говорит travel-эксперт, создатель сайта orange-traveler.com Ольга Растегаева: «Это главная достопримечательность, визитная карточка города Осаки. Ему уже несколько веков, он построен в конце XVI века. В обычные дни там можно увидеть выставку оружия, доспехов, но боюсь, что во время саммита замок будет закрыт, и возможность посетить его, наверное, не представится».

Первое заседание лидеров стран G20 пройдет в формате рабочего завтрака. Меню пока не раскрывается, но традиционно утром японцы едят рис с бобами под специальным соусом, омлет свернутый в рулет, суп из бобовой пасты, маринованные овощи, а вот на ужин гостям, скорее всего, предложат суши и сашими, предположил поставщик продуктов в японские рестораны Москвы Томоеси Мурата: «Скорее всего, подадут закуски нескольких видов, потом суп, суши или сашими из свежей рыбы, горячее — мясной или рыбный бульон — и десерт — рисовое тесто со сладкой фасолевой начинкой или вафли из кунжута».

Сам саммит пройдет в международном выставочном комплексе Intex Osaka в портовой части города на искусственном острове Сакисима.

Кроме Дональда Трампа Владимир Путин планирует встретиться в Осаке с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Реджепом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.