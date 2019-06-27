Дональд Трамп пообещал сохранить в тайне переговоры с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп вечером в среду отправился на открывающийся в Осаке саммит G20, заявив журналистам, что не намерен раскрывать подробности предстоящей встречи 28 июня с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущие аналогичные действия господина Трампа вызвали возмущение американских законодателей. Они дали президенту время до 8 июля добровольно предоставить записи встреч, иначе их могут потребовать в судебном порядке. Кроме того, накануне стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, согласился выступить на открытых слушаниях в Конгрессе.

Дональд Трамп покинул Вашингтон, отправившись на саммит в Осаку, за несколько часов до начала первых дебатов кандидатов на президентский пост от Демократической партии США. Вечером в среду на сцену в Майами, штат Флорида, вышли 10 претендентов на высший пост в стране, а в четверг свои позиции изложат еще 10 кандидатов, включая лидеров гонки — бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса.

Вопрос о выводах так называемого российского расследования, возможных контактах команды Дональда Трампа с представителями Кремля и попытках самого президента США помешать следствию, станет одним из ключевых в ходе дебатов.

Тем не менее сам господин Трамп сообщил в среду, что позиция всех кандидатов от Демпартии его «не интересует», и он будет следить за телевизионной трансляцией только по «служебной необходимости».

«Это выглядит очень скучно, и я буду все это смотреть только потому, что я должен это сделать. Это часть моей жизни»,— заявил президент США в интервью телеканалу Fox Business. «Хочу ли я это смотреть? Хочу ли я видеть всех этих людей? Это очень не впечатляющая группа кандидатов»,— добавил он.

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Президент США вновь отказался уточнить в разговоре с журналистами, какие именно вопросы он собирается обсуждать во время встречи в Осаке с российским лидером. Дональд Трамп также проигнорировал вопрос о том, будет ли он поднимать тему российского вмешательства в выборы в ходе переговоров с Владимиром Путиным.

«У меня будет очень хороший разговор с Путиным,— сказал Дональд Трамп.— А то, что я скажу ему, это не ваше дело».

В Белом доме сообщили точное время встречи: пятница 14:00 (8:00 мск). При этом в Госдепартаменте подчеркнули, что речь не идет «о полноформатном саммите», а лишь о деловой встрече в рамках форума «двадцатки». В Вашингтоне предполагают, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят максимально широкий круг вопросов, в числе которых проблемы улучшения отношений двух стран, стратегического разоружения и региональной безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Иране, Сирии, на Украине и, возможно, в Венесуэле.

В Кремле также подтвердили встречу двух лидеров. «После завершения этого рабочего завтрака у нас запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом»,— сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В ходе избирательной кампании 2016 года и после победы на выборах Дональд Трамп неизменно отказывался выступать с какой-либо критикой российских властей, утверждая, что он намерен добиться «хороших отношений» с Россией. В феврале нынешнего года газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в администрации сообщила, что глава Белого дома «предпринял экстраординарные усилия» для того, чтобы скрыть содержание своих переговоров с Владимиром Путиным. Как минимум в одном из случаев, после саммита «двадцатки» в Гамбурге в 2017 году, президент США лично изъял у переводчика все записи беседы, распорядившись засекретить любую информацию о прошедшей за закрытыми дверями встрече. Позднее эти сведения подтвердили источники нескольких американских СМИ.

В начале недели глава комитета по надзору Палаты представителей демократ Элайджа Каммингс потребовал у Белого дома представить законодателям все документы, касающиеся закрытых переговоров президента США с российским лидером, дав ему время до 8 июля. В противном случае члены Конгресса пригрозили использовать имеющиеся у них права и направить официальные повестки в администрацию и Государственный департамент, чтобы получить записи в судебном порядке.

Еще одной неприятной новостью для Дональда Трампа накануне саммита стало объявление о том, что бывший спецпрокурор Роберт Мюллер все же согласился выступить на открытых слушаниях в Конгрессе 17 июля, ответив на вопросы законодателей о «российском расследовании». До этого экс-спецпрокурор несколько раз отказывался ответить на официальные приглашения членов Палаты представителей, ссылаясь на то, что вся полученная им в ходе расследования информация уже изложена в итоговом отчете.

Выводы, сделанные Робертом Мюллером, вновь заставили членов Конгресса начать обсуждение возможного импичмента Дональда Трампа. Пока публично эту инициативу поддержали более 50 демократов в Палате представителей и один конгрессмен-демократ.

Тем не менее, комментируя будущее выступление экс-спецпрокурора в Конгрессе, юридический представитель Белого дома Джей Секьюлоу заявил, что администрация не собирается запрещать ему отвечать на вопросы законодателей. «Мы не будем этого делать»,— сказал он в эфире CNN и добавил, что бывший спецпрокурор вряд ли поделится с членами Конгресса «какой-либо новой информацией». Господин Секьюлоу также счел нужным подчеркнуть, что в Белом доме всерьез не рассматривают и возможный импичмент президента. «У нас не сформирована команда, которая занималась бы оценкой подготовки импичмента,— заметил он.— Я вообще не считаю, что существует реальная угроза импичмента».

Кирилл Белянинов, Вашингтон