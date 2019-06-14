G20 идет в обход торговых фронтов

Несмотря на торговый спор между США и Китаем, министры финансов и торговли стран «двадцатки» смогли согласовать ряд предложений, которые будут вынесены на обсуждение главами стран. Наиболее проблемным вопросом остается функционирование ВТО — апелляционный орган организации уже в декабре столкнется с нехваткой судей, что может привести к остановке его работы. Также среди рисков министры отметили рост долговой нагрузки корпораций в развивающихся странах и фрагментацию финансового рынка.

Саммит глав стран G20 пройдет 28–29 июня в Осаке, в прошлые выходные прошел заключительный раунд переговоров министров финансов и представителей центробанков, а также министров торговли. Их предложения теперь будут вынесены на утверждение лидерами стран.

Пока самым спорным остается вопрос функционирования Всемирной торговой организации (ВТО). Уже в начале декабря ВТО столкнется с вынужденной остановкой работы апелляционного органа, если не будет разработан альтернативный механизм, позволяющий рассматривать новые иски (предполагается, что решения по искам, где уже выбрана панель арбитров, будут выноситься). В настоящее время в апелляционном органе ВТО представлены всего три арбитра из семи — это минимум, необходимый для рассмотрения иска, при этом у одного из арбитров в декабре истекает срок полномочий. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают выдвигаемые кандидатуры.

Глава Минэкономики Максим Орешкин, участвовавший в переговорах, по итогам встречи заявил, что пока в итоговое заявление удалось включить лишь короткую строчку о том, что проблемой апелляционного органа нужно заниматься, и заниматься в соответствии с правилами ВТО. «Американцы до последнего боролись с этой историей, но всем странам удалось их продавить. Но опять же это маленький шажок по сравнению с тем, что нужно еще сделать. Работы еще много, и вероятность того, что мы достигнем положительного результата, очень низка»,— отметил он (по сообщению ТАСС).

На встрече министров финансов темы торговых споров было решено не касаться, в коммюнике участники лишь отметили рост торговых и геополитических разногласий, рассказал замминистра финансов Сергей Сторчак.

При этом представители ведомств обсудили состояние дисбалансов по текущему счету, хотя и здесь они отметили их сокращение за последние годы с около 5% глобального ВВП до 3%. По словам господина Сторчака, на встречу глав стран могут быть вынесены пункты, посвященные старению населения (японская сторона стала инициатором обсуждения этой проблемы), «качественных» инвестиций в инфраструктуру и налогообложения в цифровой экономике (заключительные предложения по данному вопросу ОЭСР подготовит в следующем году). Отдельно министры обсуждали принципы оказания финпомощи — многих беспокоит требование Китая к предоставлению залога при выдаче кредитов на суверенном уровне.

Среди финансовых рисков в коммюнике отмечается лишь проблема негативных эффектов «фрагментации финансового рынка», а также указание на готовность следить за использованием криптоактивов, которые «на данный момент не представляют угрозу финансовой стабильности». Под фрагментацией понимается процесс накопления данных в разных местах из-за развития новых технологий, также из-за усложненного доступа к корсчетам в зарубежных юрисдикциях у небольших банков, существенная доля межграничных переводов уходит во внебанковскую сферу, пояснил Сергей Сторчак. По его словам, участники встречи обсудили и растущую долговую нагрузку корпораций в развивающихся странах — в случае роста ставок они могут столкнуться с резким удорожанием заимствований, но эта проблема не была вынесена в коммюнике как значимый фактор риска для глобальной экономики.

Татьяна Едовина