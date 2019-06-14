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Слева направо во втором ряду: президент Азиатского банка развития Такэхико Накао, министр финансов Индии Нирмала Ситараман, управляющий Банка Англии Марк Карни, канцлер Казначейства Великобритании Филип Хэммонд на переговорах министров финансов, представителей центробанков, министров торговли стран G20

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

G20 идет в обход торговых фронтов

Она готовится обсуждать ВТО, старение населения и инвестиции

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

Несмотря на торговый спор между США и Китаем, министры финансов и торговли стран «двадцатки» смогли согласовать ряд предложений, которые будут вынесены на обсуждение главами стран. Наиболее проблемным вопросом остается функционирование ВТО — апелляционный орган организации уже в декабре столкнется с нехваткой судей, что может привести к остановке его работы. Также среди рисков министры отметили рост долговой нагрузки корпораций в развивающихся странах и фрагментацию финансового рынка.


Саммит глав стран G20 пройдет 28–29 июня в Осаке, в прошлые выходные прошел заключительный раунд переговоров министров финансов и представителей центробанков, а также министров торговли. Их предложения теперь будут вынесены на утверждение лидерами стран.

Пока самым спорным остается вопрос функционирования Всемирной торговой организации (ВТО). Уже в начале декабря ВТО столкнется с вынужденной остановкой работы апелляционного органа, если не будет разработан альтернативный механизм, позволяющий рассматривать новые иски (предполагается, что решения по искам, где уже выбрана панель арбитров, будут выноситься). В настоящее время в апелляционном органе ВТО представлены всего три арбитра из семи — это минимум, необходимый для рассмотрения иска, при этом у одного из арбитров в декабре истекает срок полномочий. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают выдвигаемые кандидатуры.

Глава Минэкономики Максим Орешкин, участвовавший в переговорах, по итогам встречи заявил, что пока в итоговое заявление удалось включить лишь короткую строчку о том, что проблемой апелляционного органа нужно заниматься, и заниматься в соответствии с правилами ВТО. «Американцы до последнего боролись с этой историей, но всем странам удалось их продавить. Но опять же это маленький шажок по сравнению с тем, что нужно еще сделать. Работы еще много, и вероятность того, что мы достигнем положительного результата, очень низка»,— отметил он (по сообщению ТАСС).

На встрече министров финансов темы торговых споров было решено не касаться, в коммюнике участники лишь отметили рост торговых и геополитических разногласий, рассказал замминистра финансов Сергей Сторчак.

При этом представители ведомств обсудили состояние дисбалансов по текущему счету, хотя и здесь они отметили их сокращение за последние годы с около 5% глобального ВВП до 3%. По словам господина Сторчака, на встречу глав стран могут быть вынесены пункты, посвященные старению населения (японская сторона стала инициатором обсуждения этой проблемы), «качественных» инвестиций в инфраструктуру и налогообложения в цифровой экономике (заключительные предложения по данному вопросу ОЭСР подготовит в следующем году). Отдельно министры обсуждали принципы оказания финпомощи — многих беспокоит требование Китая к предоставлению залога при выдаче кредитов на суверенном уровне.

Среди финансовых рисков в коммюнике отмечается лишь проблема негативных эффектов «фрагментации финансового рынка», а также указание на готовность следить за использованием криптоактивов, которые «на данный момент не представляют угрозу финансовой стабильности». Под фрагментацией понимается процесс накопления данных в разных местах из-за развития новых технологий, также из-за усложненного доступа к корсчетам в зарубежных юрисдикциях у небольших банков, существенная доля межграничных переводов уходит во внебанковскую сферу, пояснил Сергей Сторчак. По его словам, участники встречи обсудили и растущую долговую нагрузку корпораций в развивающихся странах — в случае роста ставок они могут столкнуться с резким удорожанием заимствований, но эта проблема не была вынесена в коммюнике как значимый фактор риска для глобальной экономики.

Татьяна Едовина


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