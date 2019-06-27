СКР приехал в «Рольф»

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении основателя и владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее топ-менеджеров. Им инкриминируется незаконный вывод средств за границу в 2014 году. Сам бизнесмен предположил, что уголовное преследование может быть связано с его политической деятельностью.

Как сообщили в СКР, уголовное дело в отношении Сергея Петрова и некоторых топ-менеджеров «Рольфа» возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Сегодня в подразделениях группы компаний, в том числе ее центральном офисе на Алтуфьевском шоссе, следователи СКР при поддержке оперативников ФСБ провели обыски. Были изъяты финансовая документация и компьютерные базы данных. Проводятся допросы сотрудников компании, в частности, назывались имена заместителя главного бухгалтера «Рольфа» Юлии Папкиной и директора алтуфьевского офиса Олега Шевцова.

«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб. «Рольф» в 1991 году создал Сергей Петров. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам, а в 2007–2016 годах был депутатом Госдумы от «Справедливой России».

По версии СКР, в 2014 году Сергей Петров, фактический владелец и руководитель российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел лимитед», «из корыстных побуждений», нарушая требования закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями его российских фирм, и они совместно незаконно перечислили денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему «Панабел лимитед». Для этого были изготовлены подложные договоры купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной цене. Размер сделки составил 4 млрд руб.

После этого, по материалам расследования, сообщники через подконтрольный господину Петрову московский банк перечислили 4 млрд руб. со счета «Рольфа» на счет кипрской «Панабел лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем эти деньги, считают в СКР, через подконтрольные господину Петрову иностранные организации поступили непосредственно в его распоряжение.

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Сам Сергей Петров сейчас находится за границей. «Ведомостям» он сообщил, что не намерен «возвращаться туда, где собираются что-то пришить». Forbes он высказал версию, что уголовное преследование может быть связано с его политической деятельностью или попыткой рейдерского захвата. Как известно, до недавнего времени он являлся депутатом Госдумы от «Справедливой России». Впрочем, первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил в четверг, что основатель «Рольфа» никогда не был членом одноименной партии. «Связь с Петровым утеряна с того момента, как он перестал быть депутатом Госдумы. Никаких контактов с ним нет, в партии он не работает»,— сказал господин Емельянов.

Александр Александров