Глава «Рольфа» назвал возможные причины обысков в компании

Основатель и председатель совета директоров автодилера «Рольф» Сергей Петров связывает обыски в компании с уголовным делом о выводе средств за рубеж, произошедшем, по версии следствия, в 2014 году. Сегодня, 27 июня, в офисы автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СКР и ФСБ. Источник “Ъ” в СКР сообщил, что среди подозрений, которые проверяются следствием,— невозврат средств из-за границы.

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«Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж,— заявил господин Петров в интервью Forbes.— Неожиданностью для меня не стало — это Россия».

Он также не исключил, что происходящее может быть связано с его «политической позицией» или с рейдерским захватом. «Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд руб. налогов»,— добавил он.

«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб. «Рольф» в 1991 году создал Сергей Петров. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам, а в 2007–2016 годах был депутатом Госдумы от «Справедливой России». В 2018 году вернулся на пост председателя совета директоров компании.

Подробности — в публикации “Ъ” «СКР приехал в "Рольф"».