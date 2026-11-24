На прошлой неделе Вооруженные силы Украины трижды атаковали Крымский мост. Повреждения получила автомобильная часть транспортного перехода, повреждена одна из арок моста, движение автомобилей и поездов временно приостановили. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте. В правительстве Крыма позже сообщили о создании альтернативных путей сообщения между полуостровом и материком. Одним из них стала переправа пассажиров на катерах между портами Крым и Кавказ. По приблизительным подсчетам чиновников, на полуострове находилось около 2 тыс. россиян, не успевших вернуться на материк. Для них проезд обещали организовать бесплатно.