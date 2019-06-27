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Власти хотят исключить одну из площадок под храм Святой Екатерины

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил исключить территорию на месте снесенной телебашни из списка возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Таким образом в списке для голосования останутся только два места: пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда и бывший приборостроительный завод на улице Горького.

«Мы считаем, и это подтверждается специалистами, что технологически невозможно использовать под строительство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ледовой арены (застройщик УГМК — “Ъ-Урал”)»,— говорится в комментарии господина Высокинского, опубликованном на сайте мэрии. По словам главы города, на территории уже ведутся технологические работы. «Остановить их и что-либо переделать будет очень сложно. Это большие организационные и финансовые усилия, кроме того, ломает логику развития массового спорта в Екатеринбурге»,— уверен он.

В середине мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера. На митингах были задержаны более 100 человек. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о том, где возводить храм, на основе опроса. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос, по словам председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина, состоится в конце сентября или начале октября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года. 26 июня рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма исключила сквер у театра драмы из списка площадок для голосования.

Подробности — в публикации “Ъ-Урал” «Сквер воздержался от опроса»

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