Сквер воздержался от опроса

Рабочая группа по организации опроса о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге утвердила шорт-лист альтернативных площадок. Сквер у театра драмы, ставший местом протестных акций против строительства объекта, в этот список не попал. Окончательный вариант будет утвержден на заседании городской думы 10 сентября.

Список альтернативных площадок для строительства кафедрального собора Святой Екатерины был утвержден на заседании рабочей группы 26 июня. В него вошли три площадки: земельный участок на перекрестке улиц Белинского и Фурманова, здание приборостроительного завода по адресу Горького, 17 и территория на месте снесенной телебашни за цирком. Изначально мэрией было предложено пять мест. В числе возможных вариантов также рассматривался участок в акватории городского пруда за Макаровским мостом и площадка на улице Татищева напротив центрального стадиона.

Депутат Александр Колесников возмутился отсутствием в указанном списке площадки сквера у драмтеатра. Первый заместитель мэра Екатеринбурга Александр Ковальчик пояснил, что инвесторы и екатеринбургская епархия во время рассмотрения шорт-листа отказались от этого места. «Они согласовали только две площадки: участок на перекрестке Белинского-Фурманова и здание на Горького,17»,— пояснил он. «Мы отказываемся от этого места, чтобы часть общества, которая нас слушает, не находилась под давлением нашего авторитета»,— добавил игумен Вениамин Райников. «Рабочая группа создавалась, чтобы рассудить о правильности или неправильности размещения храма в зоне драмтеатра. Исключая сквер, мы совершаем акт предательства той части населения, которая следует совести и принимает участие в легитимных процедурах»,— возмутился господин Колесников, добавив, что СМИ намеренно «создавали иллюзию катастрофы» во время освещения акций протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра. После оживленной дискуссии, сквер у драмтеатра был исключен из списка — 15 из 21 присутствующих членов рабочей группы проголосовали за это решение.

Напомним, храм Святой Екатерины планировали построить к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами проекта выступают УГМК и РМК. С 13 по 16 мая в сквере у драмтеатра прошли акции протеста против строительства, приведшие к столкновениям и потребовавшие вмешательства полиции. Позже президент РФ Владимир Путин посоветовал провести опрос о выборе места для строительства. За десять дней горожане отправили в мэрию более 11 тыс. предложений с альтернативными площадками. Первый список из шести мест, рассматриваемых под строительство, был объявлен 31 мая. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Общегородской опрос о месте строительства городские власти планируют провести в середине сентября. Горизбирком оценил проведение процедуры в 13 млн руб. Как отметил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, строительство начнется не раньше конца 2020 года.

После исключения сквера из списка мест для строительства, депутат Олег Гордеев предложил и вовсе распустить рабочую группу. «Рабочая группа выполнила свою задачу — сняла напряженность в городе. К тому же это позволит сэкономить бюджетные средства», — пояснил свою инициативу господин Гордеев. Но это возмутило ее участников. «С роспуском группы мы не узнаем решение горожан и не сможем найти общественный компромисс»,— возразил представитель православной общественности, инженер-строитель Александр Гавриленко. Однако руководитель аппарата мэрии пояснил: «Мы не можем принять решение о самороспуске, так как рабочая группа создавалась решение председателя думы. Только он может принять подобное решение». Инициативу не поддержали и рабочая группа продолжила работу.

Принятие решений о дате, сроках, методике проведения опроса, а также о формулировках предлагаемых вопросов и минимальной численности жителей, участвующих в опросе, рабочая группа перенесла на сентябрь. «Следующее заседание рабочей группы планируется провести в начале сентября. Окончательный список площадок будет утвержден городской думой на заседании 10 сентября. Либо в конце сентября, либо в начале октября проведем опрос»,— подвел итоги заседания спикер гордумы Игорь Володин.

Анастасия Реутова