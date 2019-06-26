Сквер у драмтеатра исключен из списка мест под строительство храма в Екатеринбурге

Рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге исключила сквер у театра драмы из списка площадок для голосования. Об этом сообщил председатель городской думы Игорь Володин. За исключение площадки из списка проголосовали 15 депутатов. Пятеро высказались против. Один воздержался.

В окончательный список для опроса вошли три площадки:

пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда,

площадка на месте снесенной телебашни,

бывший приборостроительный завод на улице Горького.

В середине мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера у театра драмы, где планировалось построить храм святой Екатерины. На митингах были задержаны более 100 человек. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о том, где возводить храм, на основе опроса. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере.

Опрос, по словам председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина, состоится в конце сентября или начале октября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробности — в публикации “Ъ”.

Артем Гирш, Екатеринбург