Строительство храма Святой Екатерины начнется в конце 2020 года

Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге начнут строить не раньше конца 2020 года, сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. По его словам, такие сроки связаны с «основательностью и качеством работ», которые должны быть на высоком уровне. «Раньше конца 2020 года к строительству не приступить. В четверг планируется окончательно определиться с площадками, которые подходят, а осенью провести опрос. В дальнейшем нужно стараться искать места (для строительства — “Ъ-Урал”) которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов»,— рассказал господин Бидонько.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который советовал провести опрос о выборе места под строительство. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут в середине сентября.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале "Ъ-Урал" «Святой Екатерине не уступили место»

Анастасия Реутова