В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%

Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства. Там отметили, что данные Росстата имеют отношение к динамике цен производителей, или оптовым ценам, которые определяются биржевыми торгами.

«Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018 года. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года. Важно отметить, что с начала года цена на бензин на бирже была на 10,4–19,9 тыс. руб. на тонну ниже экспортной альтернативы, притом что исторически поставки на российский рынок были премиальны относительно экспорта»,— говорится в комментарии (цитата по «Интерфаксу»).

Это произошло из-за того, что на рынке было избыточное предложение бензина при низком спросе. В результате доходность мелкого опта и розницы резко повысилась. «Сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе»,— отметили в правительстве.

Анализ роста розничных цен на моторное топливо Минэнерго при этом показал, что его уровень соответствует соглашениям с нефтяниками. Согласно данным ЦДУ ТЭК, повешение цен на бензин с начала 2019 года в среднем по России составляет 2,3%. В Сибирском федеральном округе — 2,5%, в Дальневосточном федеральном округе — 2,8%.

Напомним, цены на бензин резко выросли весной 2018 года. Правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо, в конце марта его решили продлить до 1 июля. В обмен на это компаниям пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. 17 июня премьер Дмитрий Медведев неожиданно поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

Подробнее о цене на топливо — в публикации “Ъ” «Бензин с примесью инфляции».