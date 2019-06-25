Трамп заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответные меры в случае каких-либо действий со стороны Ирана будут жесткими. «Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена большой и подавляющей силой»,— написал он в Twitter.

Так американский лидер отреагировал на слова президента Ирана Хасана Роухани о том, что решение США ввести санкции против верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи является «нелогичным и глупым».

«В некоторых случаях подавляющее будет означать полное уничтожение. Это больше не Джон Керри и Обама»,— добавил господин Трамп.

Напомним, 24 июня Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана после того, как Иран сбил американский беспилотник. Он якобы нарушил границу страны. США опубликовали траекторию полета дрона, из которой следовало, что аппарат находился в международном пространстве.

Дональд Трамп заявил, что американская финансовая система окажется недоступной для Ирана с учетом дополнительных ограничительных мер. На следующий день он также объявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса.

Подробнее о мерах против Ирана — в материале “Ъ” «Америка ударила по аятолле».