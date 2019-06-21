Пентагон опубликовал карту маршрута сбитого Ираном беспилотника

Пентагон опубликовал траекторию полета сбитого Ираном над Оманским заливом американского беспилотника RQ-4. По данным американского ведомства, тот находился в международном воздушном пространстве, то есть вне воздушного и морского пространства Ирана.

Накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана. Инцидент произошел в провинции Хормозган, которая находится на северном берегу Персидского залива. Американские военные заявили, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Иран совершил очень большую ошибку».

Представитель Центрального командования США генерал-лейтенант Джозеф Гастелла назвал утверждения иранской стороны абсолютно ложными, а атаку — безответственной (цитата по Military Times). Он отметил, что беспилотник находился в 34 км от иранской территории и летел на большой высоте, когда был поражен ракетой.

Напомним, Пентагон в ближайшее время намерен направить на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на иностранные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что к атакам причастен Иран, тот свою вину отрицает.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «На Ближний Восток отправят военную помощь».