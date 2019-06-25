Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Hill сказал, что он уполномочен начать военные действия против Ирана без получения одобрения от Конгресса. При этом господин Трамп добавил, что предпочитает «держать Конгресс в курсе» своих действий. «Мне нравится держать их в курсе, но я не обязан делать это на законных основаниях»,— пояснил он.

Господин Трамп также вновь прокомментировал свои планы нанести удар по Ирану, от которых он временно отказался. «Мы были довольно близки к тому, чтобы принять решение об ударе. Тогда я решил не делать этого... Я планировал принять это решение (об ударе.— “Ъ”) к определенному времени, но решил не делать этого, потому что это не было бы пропорциональным (ответом.— “Ъ”)»,— добавил президент США.

20 июня иранские военные сбили американский беспилотник, утверждая, что он нарушил воздушную границу страны. США опубликовали траекторию полета аппарата, из которой следовало, что дрон находился в международном пространстве. Президент США Дональд Трамп назвал действия Ирана большой ошибкой и санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могло погибнуть 150 человек. 24 июня Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана.

О развитии конфликта читайте в публикации “Ъ” «Америка ударила по аятолле».