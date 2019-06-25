Тегеран назвал глупыми санкции Вашингтона против Хаменеи

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение США ввести санкции против верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи является «нелогичным и глупым».

«Они говорят, мы бойкотируем лидера страны... они говорят, что хотят ввести санкции на собственность лидера, но у нашего лидера простая жизнь: все, что у него есть,— это молитвенные места и простая жизнь, он не такой, как зарубежные лидеры, которые владеют миллиардами или миллионами долларов»,— заявил господин Роухани в эфире телеканала Press TV.

Вашингтон в понедельник, 24 июня, ввел новые санкции против Тегерана. Как указал президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, американская финансовая система с учетом новых санкций окажется недоступной для Ирана. На следующий день президент США заявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса.

Новые антииранские санкции введены на фоне двухдневных переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Иерусалиме с коллегами из Израиля и США.

Подробнее о пакете санкций читайте в публикации “Ъ” «Америка ударила по аятолле».