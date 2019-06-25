Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент «Аэрофлота» не получит премий, передает корреспондент “Ъ”. 5 мая принадлежавший перевозчику лайнер загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек.

«В случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается вознаграждений по итогам работы за год. Поэтому после случившегося — второй квартал и далее — мы, как менеджмент, никаких премий получать не будем»,— рассказал господин Савельев.

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SSJ 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за того, что в борт попала молния, что привело к отключению электрогенераторов и автоматики. По словам близкого к расследованию источника “Ъ”, критической ситуацию могли сделать летчики, перед приземлением разогнавшие машину. 14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) представил отчет об авиакатастрофе.

О предварительном отчете комиссии МАК читайте в публикации “Ъ”.