МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.

Что известно о сгоревшем SSJ 100 Читать далее

Согласно документу, на обшивке лайнера были обнаружены повреждения, похожие на следы от удара молнии. Экипаж о каких-либо проблемах с воздушным судном во время предыдущего рейса не сообщал. На то, что удар был, указывает также «шумовой эффект», зафиксированный самописцем. Он был слышен «в течение полутора секунд». Тогда же произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией, а система дистанционного управления перешла в режим прямого управления (Direct Mode).

«За время (примерно 4 с), прошедшее с момента отключения автопилота до вмешательства КВС в управление, значение правого крена уменьшилось до 13 градусов, угол тангажа незначительно увеличился»,— сообщает МАК.

Как отмечают эксперты, пилот лайнера оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. «На запрос диспетчера: "...какая-нибудь помощь необходима будет?" экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно"»,— говорится в отчете. Обращаясь к бортпроводнику, командир судна также указал, что серьезных проблем не видит. «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся»,— следует из расшифровки переговоров на борту.

Как сообщал ранее источник “Ъ”, близкий к расследованию, к катастрофе привели действия пилотов: перед приземлением они резко разогнали самолет и одновременно опустили нос воздушного судна. В отчете МАК подтверждает, что лайнер заходил на посадку с повышенной скоростью. «Повторное приземление произошло через 2,2 с после первого на приборной скорости 155 kt (287 км/ч)»,— говорится в отчете.

SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. МАК закончил расшифровку данных черных ящиков SSJ 100 17 мая.

Подробнее о ходе расследования — в публикации “Ъ” «SSJ торопился к земле».