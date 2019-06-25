Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы. Принадлежащий «Аэрофлоту» лайнер 5 мая загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево, в результате погиб 41 человек. 14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) представил отчет об авиакатастрофе.

«МАК опубликовал предварительный отчет катастрофы, к нам много вопросов, и у нас много вопросов»,— сказал господин Савельев, которого цитирует газета «Ведомости».

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Напомним, самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за того, что в борт попала молния, что привело к отключению электрогенераторов и автоматики. По словам близкого к расследованию источника “Ъ”, критической ситуацию могли сделать летчики, перед приземлением разогнавшие машину. Пилоты сгоревшего SSJ 100 временно отстранены от полетов.

О предварительном отчете комиссии МАК читайте в публикации “Ъ”.