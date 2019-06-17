Пилоты сгоревшего SSJ 100 временно отстранены от полетов

Пилоты самолета SSJ 100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, отстранены от работы на некоторое время, так как врачи рекомендовали временно не садиться за штурвал, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Пока командир и второй пилот не поднимаются в небо и не выполняют полеты. Они испытали сильный стресс. Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал»,— рассказал собеседник агентства.

По его словам, говорить о возвращении пилотов к работе на данный момент преждевременно, так как им предстоит еще пройти курс лечения. Источник уточнил, что расследование катастрофы может занять не менее года.

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5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за того, что в борт попала молния, что привело к отключению электрогенераторов и автоматики. По словам близкого к расследованию источника “Ъ”, критической ситуацию могли сделать летчики, перед приземлением разогнавшие машину. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. 14 июня МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100.

О предварительном отчете комиссии МАК, читайте в публикации “Ъ”.