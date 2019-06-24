Кремль назвал условия возобновления полетов в Грузию

Запрет на полеты останется единственной ответной мерой России Грузии. По крайней мере, если ситуация не выйдет за текущие рамки, пишет газета «Ведомости». В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему пока не известно о каких-либо планах по введению новых ограничений. А запрет на полеты отменят, когда в Грузии прекратится русофобия. «Ведомости» отмечают, что введение этого ограничения было вызвано не столько инцидентом в здании парламента с участием российского депутата, сколько последующим заявлением президента Грузии. Саломе Зурабишвили тогда в Facebook назвала Россию «врагом и оккупантом» и возложила на Москву ответственность за обострении внутренней ситуации в Тбилиси.

Теперь в Кремле ждут извинений, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер: «Я думаю, что на сегодняшний день Россия не собирается вводить новых ограничительных мер, но все зависит от дальнейшего развития ситуации, от заявлений официальных властей. Кремль ждет от грузинских официальных лиц извинений и обещания, что такого больше не повторится. В случае раскаяния, реакция последует незамедлительно, я думаю, это вопрос одного-двух дней. Россия в принципе не намерена ни с кем ссориться, но поведение грузинских официальных и неофициальных лиц носит недопустимый характер. Власти не могут проходить мимо таких действий: если простить один раз, это может повториться еще. Например, аналогичное поведение, но не действия с прибалтийской, украинской и даже местами с молдавской стороны Россия в принципе оставляет без ответа, понимая, что они носят не столь откровенно демонстративный характер».

В Кремле также подчеркнули, что запрет на полеты — это не санкции, а только временные ограничения. И связаны они только с прямой угрозой для россиян в Грузии. На прошлой неделе 20 июня прошла «Прямая линия с Владимиром Путиным». Большинство вопросов на ней касались внутренних дел в России, особенно проблем бедности и падающих доходов. И многим заявления президента по этим поводам показались неубедительными и даже разочаровали, поэтому вполне вероятно, что Кремль с помощью жесткого ответа на инцидент в Грузии решил переориентировать внимание россиян с внутренних историй на внешние, говорит директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин:

«В информационном поле необходим был какой-то новый драйв. Во внутренней политике его найти нельзя, а вот во внешней с учетом того, что Грузия — это не Сирия, не Иран и не Венесуэла, а все-таки пограничная страна, то здесь расчет на то, что это вызовет определенный отклик в российском обществе. Поэтому с 21 июня ситуация получает очень широкое, даже гипертрофированное освещение в российских СМИ с тем, чтобы поддерживать достаточно высокий градус. Россия предприняла шаг, но с очень высокой стоимостью. Может сложиться такая ситуация, что в краткосрочной перспективе, если действительно получится переключить внимание с внутренних проблем на внешние, власть получит определенный выигрыш, а в средне- или долгосрочной это явно нельзя будет рассматривать как выигрыш.

Но в конце прошлой недели на “Прямой линии” Кремль оказался в такой ситуации, что нужно было платить любую цену для того, чтобы переключить внимание с негативного резонанса».

Тем временем власти Грузии частично выполнили требования протестующих и теперь намерены начать переговоры, чтобы найти компромисс, сообщил корреспондент «Ъ» в Тбилиси Георгий Двали: «Требование о проведении следующих выборов исключительно по партийным спискам без мажоритариев удовлетворено, что обеспечит многопартийность следующего парламента, поскольку партия власти заявила, что она вводит нулевой барьер для политических партий.

Это приведет к тому, что в будущий в парламент попадут 10-15 партий и будут коалиции, то есть будет уже многопартийная демократия с коалиционным правительством.

Это очень важно, поскольку многие годы грузинские оппозиционные силы добивались такой реформы, но тем не менее еще более принципиальное требование о немедленной отставке министра внутренних дел, отдавшего приказ о разгоне митинга 20 июня, удовлетворено не было. Как это ни парадоксально, именно вспышка эмоций, произошедшая после инцидента в парламенте Грузии и митинг, который начался с антироссийских лозунгов, привел, в конце концов, к такому компромиссу. Но пока все еще продолжается противостояние, потому что министр внутренних дел не ушел в отставку».

В то же время российский Роспотребнадзор сообщил, что качество грузинских вин в последние годы ухудшается. В федеральной службе пообещали, что усилят контроль за безопасностью алкоголя, поставляемого из Грузии. С 8 июля своим указом Владимир Путин ввел запрет на полеты. В Кремле объяснили, что мера связана с необходимостью обеспечить безопасность российских туристов, так как 20 июня в Тбилиси начались беспорядки.

Глеб Силко