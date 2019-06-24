Кремль назвал условия возобновления полетов в Грузию

Запрет на полеты останется единственной ответной мерой России Грузии. По крайней мере, если ситуация не выйдет за текущие рамки, пишет газета «Ведомости». В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему пока не известно о каких-либо планах по введению новых ограничений. А запрет на полеты отменят, когда в Грузии прекратится русофобия. «Ведомости» отмечают, что введение этого ограничения было вызвано не столько инцидентом в здании парламента с участием российского депутата, сколько последующим заявлением президента Грузии. Саломе Зурабишвили тогда в Facebook назвала Россию «врагом и оккупантом» и возложила на Москву ответственность за обострении внутренней ситуации в Тбилиси.
Теперь в Кремле ждут извинений, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер: «Я думаю, что на сегодняшний день Россия не собирается вводить новых ограничительных мер, но все зависит от дальнейшего развития ситуации, от заявлений официальных властей. Кремль ждет от грузинских официальных лиц извинений и обещания, что такого больше не повторится. В случае раскаяния, реакция последует незамедлительно, я думаю, это вопрос одного-двух дней. Россия в принципе не намерена ни с кем ссориться, но поведение грузинских официальных и неофициальных лиц носит недопустимый характер. Власти не могут проходить мимо таких действий: если простить один раз, это может повториться еще. Например, аналогичное поведение, но не действия с прибалтийской, украинской и даже местами с молдавской стороны Россия в принципе оставляет без ответа, понимая, что они носят не столь откровенно демонстративный характер».
В Кремле также подчеркнули, что запрет на полеты — это не санкции, а только временные ограничения. И связаны они только с прямой угрозой для россиян в Грузии. На прошлой неделе 20 июня прошла «Прямая линия с Владимиром Путиным». Большинство вопросов на ней касались внутренних дел в России, особенно проблем бедности и падающих доходов. И многим заявления президента по этим поводам показались неубедительными и даже разочаровали, поэтому вполне вероятно, что Кремль с помощью жесткого ответа на инцидент в Грузии решил переориентировать внимание россиян с внутренних историй на внешние, говорит директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин:
«В информационном поле необходим был какой-то новый драйв. Во внутренней политике его найти нельзя, а вот во внешней с учетом того, что Грузия — это не Сирия, не Иран и не Венесуэла, а все-таки пограничная страна, то здесь расчет на то, что это вызовет определенный отклик в российском обществе. Поэтому с 21 июня ситуация получает очень широкое, даже гипертрофированное освещение в российских СМИ с тем, чтобы поддерживать достаточно высокий градус. Россия предприняла шаг, но с очень высокой стоимостью. Может сложиться такая ситуация, что в краткосрочной перспективе, если действительно получится переключить внимание с внутренних проблем на внешние, власть получит определенный выигрыш, а в средне- или долгосрочной это явно нельзя будет рассматривать как выигрыш.
Но в конце прошлой недели на “Прямой линии” Кремль оказался в такой ситуации, что нужно было платить любую цену для того, чтобы переключить внимание с негативного резонанса».
Тем временем власти Грузии частично выполнили требования протестующих и теперь намерены начать переговоры, чтобы найти компромисс, сообщил корреспондент «Ъ» в Тбилиси Георгий Двали: «Требование о проведении следующих выборов исключительно по партийным спискам без мажоритариев удовлетворено, что обеспечит многопартийность следующего парламента, поскольку партия власти заявила, что она вводит нулевой барьер для политических партий.
Это очень важно, поскольку многие годы грузинские оппозиционные силы добивались такой реформы, но тем не менее еще более принципиальное требование о немедленной отставке министра внутренних дел, отдавшего приказ о разгоне митинга 20 июня, удовлетворено не было. Как это ни парадоксально, именно вспышка эмоций, произошедшая после инцидента в парламенте Грузии и митинг, который начался с антироссийских лозунгов, привел, в конце концов, к такому компромиссу. Но пока все еще продолжается противостояние, потому что министр внутренних дел не ушел в отставку».
В то же время российский Роспотребнадзор сообщил, что качество грузинских вин в последние годы ухудшается. В федеральной службе пообещали, что усилят контроль за безопасностью алкоголя, поставляемого из Грузии. С 8 июля своим указом Владимир Путин ввел запрет на полеты. В Кремле объяснили, что мера связана с необходимостью обеспечить безопасность российских туристов, так как 20 июня в Тбилиси начались беспорядки.
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