Авиакомпании подсчитывают убытки

Авиаперевозчики и туроператоры несут потери из-за запрета сообщения с Грузией. Согласно указу Владимира Путина, отечественным авиакомпаниям запрещено летать в Грузию с 8 июля. И с этого же дня грузинские авиакомпании не имеют права перевозить российских туристов. Кто лишился прибыли из-за этого указа? И что делать туристам, у которых отпуск уже распланирован? Об этом — Иван Якунин.

Россиян в Грузию возят три крупных игрока — «Аэрофлот», S7 и Georgian Airways. Они об убытках пока либо вообще не говорят, либо говорят очень осторожно. Лишь в «Уральских авиалиниях» признали, что потери будут существенными, но конкретных цифр не назвали.

Привлекательность этого направления можно оценить только очень грубо: цены на билет в Тбилиси и обратно стоят от 15 до 25 тыс. руб. Всего за прошедший год Грузию посетили 1,7 млн россиян. Но даже если почти все они воспользовались авиаперевозками, для компаний это не будет ощутимым ударом, полагает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов: «У этих компаний будут наибольшие потери, но в масштабе бизнеса “Аэрофлота” и S7 они совсем не критичны. Проще сказать, кто победитель в этой истории — это компания Belavia.

Многие полетят через Минск, потому что для них это уже привычная схема, тем более что в момент предыдущего запрета столица Белоруссии точно так же использовалась как трансферная точка для “Грузинских авиалиний”.

Это тоже в определенной степени немаленький убыток, но с учетом того, что это все-таки направление point-to-point, а у авиакомпании в карте маршрутов была не только Москва, то, скорее всего, такое положение дел не станет критичным».

Пока сложно сказать, насколько может сократиться турпоток, но очевидно, что гораздо меньше россиян захотят добираться до Тбилиси с пересадкой в Минске или Ереване, морем через Турцию или на машине.

Тем временем, посольства Грузии в разных странах решили компенсировать упущенное за счет рекламы: они начали публиковать информацию обо всем, что можно увидеть и попробовать в Грузии. А в российских соцсетях набирает обороты скандал вокруг нескольких тбилисских кафе, которые решили повысить для россиян цены на меню на 20% — такая цифра выбрана, чтобы показать, что Россия якобы оккупировала 20% грузинской территории, говорят рестораторы. Впрочем, управляющий одного из таких заведений под названием «Гарденс» в разговоре с «Ъ FM» признала, что это было ошибкой: «Нас неправильно поняли и подумали, что мы ксенофобы. Конечно, туристы здесь ни при чем, поэтому мы отказались от повышения цен. Но мы все равно думаем, что Россия с нами поступает неправильно, Грузия должна обрести целостность».

Туроператоры тоже столкнулись с проблемами: им рекомендовано приостановить продажи туров в Грузию. Один только Tez Tour отчитался, что аннулировал больше 3 тыс. путевок. Но многие едут туда самостоятельно, без услуг туроператора. Так поступила, например, москвичка Алсу. Сейчас она направляется в Гудаури на свадьбу подруги. 21 июня, когда только стало известно о запрете, думала, что планам не суждено сбыться, рассказала «Ъ FM»: «Мы очень переживали по поводу того, выпустят ли нас из России, но наши друзья и знакомые говорят, что все спокойно. Сейчас даже нет очередей на границе. Видимо, люди испугались, и никто туда не едет, но сейчас все свободно, и всех вроде как пропускают».

По данным Национальной ассоциации туризма Грузии, за 2018 год россияне потратили на территории страны €630 млн — в два с половиной раза больше, чем туристы из всех стран Евросоюза. Найти альтернативный источник таких денег, по общему мнению экспертов по туризму, будет непросто. Впрочем, сейчас Georgian Airways ведет переговоры о выгодных транзитных рейсах с Ереваном. Если они будут привлекательными, возможно, резких движений никому делать не придется.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня после открытия в грузинском парламенте Межпарламентской ассамблеи православия. Депутатов оппозиционной фракции возмутило, что на заседание был приглашен глава МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который голосовал за независимость Абхазии и Южной Осетии. Также он сел в кресло спикера грузинского парламента, что, по его словам, было оговорено протоколом. В итоге заседание было сорвано, а у парламента начался митинг, переросший в штурм здания. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.