За ночь над Россией сбили 627 беспилотников

По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Татарстане, Крыму и над акваторией Азовского моря.