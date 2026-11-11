За ночь над Россией сбили 627 беспилотников
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 627 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар, в частности, попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Татарстане, Крыму и над акваторией Азовского моря.
Одна из самых массированных атак пришлась на Ленинградскую область. Над регионом за ночь уничтожили около 150 беспилотников. При ударе начался пожар в порту Усть-Луга. Пострадали три работника порта.